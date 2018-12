Da lunedì arriva la settimana «Artico Polare»

Cartacce e bottiglie gettate per terra, muri imbrattati, vicoli maleodoranti, panchine rotte in spazi verdi incolti, discariche abusive, tendopoli e baraccopoli abitate da Rom, disperati o clandestini.

No. Non siamo dentro a qualche film horror ma nella città di Trento ormai abbandonata al degrado.

Scene di degrado di questo tipo sono esperienze, purtroppo, quotidiane nella nostra città.

A volte non ci si fa più caso ma, per la maggior parte delle persone percorrere luoghi sporchi e deteriorati provoca un senso di incertezza e alimenta la paura di essere più esposta ad atti criminali.

Ma alcuni cittadini non si arrendono e per dimostrare che queste situazioni esistono davvero e che non sono cose inventate, come ci propina da anni la sinistra cittadina, rischiano anche la vita.

È il caso di Daniele Demattè, marito della consigliera provinciale Katia Rossato, e di Luca Nicolussi Paolaz vice coordinatore dei giovani della Lega che, rischiando qualche coltellata o aggressione, hanno documentato a suon di fotografie (alcune non pubblicabili per decenza) la situazione di una della tante baraccopoli di Trento, situata sotto la tangenziale sul greto della Roggia di Sardagna all’altezza del CRM.

Sembra che i «residenti» siano li dall’inizio di settembre 2018.

Prima erano presenti solo alcuni materassi, poi piano piano, in silenzio, e con il consenso dell’amministrazione comunale che aveva già avuto delle segnalazioni nel merito, hanno costruito una vera e propria tendopoli.

Sono circa una quindicina i disperati che vivono in questa piccola «cittadella» del degrado, di giorno frequentano la città per cercare qualcosa da mangiare, mentre verso sera fanno ritorno nel loro giaciglio di fortuna.

Ci sono tracce si escrementi dappertutto, di sicuro i loro bisogni li fanno nella roggia. Per arrivarci il percorso è impervio e ostico e quasi sconosciuto ai più perché nascosto dalla vegetazione incolta. Ci si può arrivare solo dal Tomo dell’Adige.

Quella scoperta da Demattè e Nicolussi è una delle tante situazioni di disordine sociale che genera paure e insicurezze nella comunità.

Una situazione che determina un peggioramento della qualità della vita e un aumento dei reati.

I segni di inciviltà e degrado continuati generano insicurezza e poi paura. Le baraccopoli che si sostengono con furti, spaccio e borseggi, come il cestino incendiato, l’insegna divelta, il sottopasso sporco su cui non si interviene tempestivamente e che rimangono così per mesi o anni possono creare un effetto contagioso propagando disordine, insicurezza e paura a macchia d’olio, una spirale verso il basso.

Il quadro fatto sembrerebbe spiazzante e senza speranza: incuria e degrado cronicizzati, demoralizzazione e rassegnazione, insicurezza e paura, crimine.

Una situazione per Trento inedita fino a 10 anni fa e che probabilmente ha trovato in un’amministrazione lasciva, e poco coesa e organizzata un terreno fertile per moltiplicarsi.