Abitudini al volante: i Trentini guidano meno, ma più veloci di tutti

“In Trentino Alto Adige gli automobilisti trascorrono 1 ora e 18 minuti al giorno al volante (in linea con i 19 giorni del 2016), valore più basso registrato nella Penisola dopo quello della Val d’Aosta, guidando a una velocità media di 35,9 km/h (in linea con l’anno precedente), la più alta registrata in Italia, rispetto a una media nazionale di 29,5 km/h” – afferma Enrico San Pietro, Condirettore Generale Assicurativo UnipolSai – a commento dell’Osservatorio UnipolSai sulle abitudini al volante degli italiani nel 2017.

L’Osservatorio è stato realizzato in seguito all’analisi dei dati di circa 3,8 milioni di automobilisti assicurati UnipolSai che installano la scatola nera Unibox sulla propria autovettura, settore nel quale la compagnia è leader in Italia e in Europa per numero di apparecchi installati.

Secondo i dati di UnipolSai Assicurazioni – prima compagnia in Italia nel Ramo Danni, in particolare nell’R.C. Auto – nel 2017 è diminuito l’utilizzo dell’automobile da parte dei trentini.

Pubblicità Pubblicità

L’auto è stata, infatti, utilizzata, in media, 2 giorni in meno rispetto al 2016 (277 giorni all’anno rispetto ai 279 del 2016), con 100 km annui percorsi in meno, per un valore totale pari a 12.970 km annui.

Un trentino passa in media 15 giorni, considerando le intere 24 ore, in un anno in automobile rispetto a una media nazionale di 17 giorni.

In termini più generali dall’Osservatorio UnipolSai emerge che chi vive nel Nord Italia può godere di una più favorevole “esperienza di guida” rispetto a chi vive al Sud.

La Campania è infatti il fanalino di coda in questa particolare classifica: nella regione si trascorre infatti un’ora e 37 minuti al volante al giorno a una velocità media di soli 25 km/h.

Complessivamente un campano trascorre 20 giorni (considerando le intere 24 ore) in un anno in automobile rispetto a una media nazionale di 17 giorni.

All’estremo opposto la Val d’Aosta dove si passano solamente un’ora e 18 minuti al giorno in automobile.

Così come nel resto d’Italia, è il venerdì il giorno in cui i trentini percorrono più km in auto.

I trentini, complice anche la rigidità del clima, sembrano invece non amare particolarmente l’utilizzo dell’auto nelle ore notturne.

La regione è infatti penultima, dietro solo al Friuli Venezia Giulia, per utilizzo dell’auto al calar del sole: solamente il 3,42% dei km complessivi viene percorso durante la notte contro una media nazionale del 4,47%.

Il numero di scatole nere in Italia ha raggiunto circa 7,5 milioni di unità, di cui UnipolSai detiene circa il 50%, un apprezzamento legato non solo per la possibilità di ottenere uno sconto significativo sull’RCAuto e sulla polizza Furto e Incendio per chi sceglie l’installazione di Unibox a bordo della vettura.

In caso di incidente, infatti, la scatola nera è in grado di registrare data e orario dell’evento, posizione Gps, velocità del veicolo ed essere in questo modo particolarmente utile in caso di contestazioni, sia in caso di sentenze del giudice sia in caso di multe non dovute.

In caso di incidente grave, il dispositivo può inoltre rappresentare un reale strumento “salva vita” in quanto invia automaticamente un allarme alla Centrale Assistenza grazie al Servizio di Allarme Crash e, infine, in caso di furto del veicolo, ne facilita il ritrovamento.