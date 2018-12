Volley, Trento è campione del mondo: 3-1 su Civitanova

Con un 3-1 sulla Lube Civitanova in finale, Trentino Volley vince in Polonia il Mondiale per Club a sei anni dall’ultimo titolo.

Assolutamente inatteso, ma altrettanto bello e straordinario il successo della Diatecx che ha fatto percorso netto nel torneo e si è aggiudicata la manifestazione per la quinta volta.

Mvp del match Uros Kovacevic anche se il merito va a tutta la squadra di Lorenzetti che tornerà all’ombra del Bondone col titolo di campione del mondo.

L’americano Aaron Russell è stato nominato miglior giocatore del mondiale, Giannelli miglior palleggiatore, Kovacevic miglior schiacciatore e Grebennikov miglior libero.

La cronaca del match. La Trentino Diatecx si presenta in formazione tipo al cospetto degli oltre quattromila spettatori della Hala Sportowa di Czestochowa: Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Russell in posto 4, Lisinac e Candellaro al centro e Grebennikov libero. La Cucine Lube Civitanova risponde con Bruno al palleggio, Sokolov opposto, Juantorena e Leal schiacciatori, Stankovic e Simon centrali, Balaso libero. L’avvio dei gialloblù è molto efficace; grazie alla rotazione al servizio dell’ex Candellaro Trento scappa sul 5-2, vantaggio che poi conferma sull’8-5 grazie ad un errore a rete di Juantorena. Nella parte centrale la squadra di Lorenzetti, con Lisinac in grande spolvero (attacco e muro), aumenta il proprio vantaggio (14-10). Medei interrompe il gioco e alla ripresa arriva la risposta della Lube, che con Juantorena a muro ed un errore di Russell a rete ricuce sino al 15-14. La Trentino Diatecx riparte dopo il secondo time out tecnico con un muro di Giannelli su Leal e con due break point di Kovacevic si porta sul +5 (22-17) e chiude i conti nel primo set già sul 25-20 con uno slash di Lisinac.

Il copione non cambia nel secondo set, con i gialloblù che scappano via già sul 3-1 grazie ad un errore in attacco di Juantorena. Kovacevic proietta i suoi sul 9-7, prima che la Lube con Simon al servizio pareggi prima i conti e poi metta la freccia (9-11, time out di Lorenzetti). Alla ripresa del gioco ci pensa Vettori a realizzare il punto della parità già a quota 11, poi il nuovo sorpasso arriva per mano di Russell sul 16-15. Il rush finale del set è entusiasmante, con le due squadre che si alternano al comando del punteggio fino a quando Trento ancora con l’opposto parmigiano realizza il 20-19. La Lube reagisce con i muri di Leali e Stankovic su Kovacevic (22-23) e poi pareggia i conti con un altro grande block di Simon su Russell (22-25).

Il terzo set riparte sul filo dell’equilibrio (8-8), poi Trento con Lisinac allunga (12-10) e aumenta ancora il margine in corrispondenza del secondo time out tecnico (16-13) grazie ad un muro a uno di Vettori su Leal. La Lube con lo stesso cubano al servizio recupera subito (16-16), ma il nuovo affondo gialloblù è firmato da Candellaro (21-18) con i muri su Stankovic e Simon. E’ lo spunto decisivo, perché poi i biancorossi non riescono più a replicare e cedono anzi sul 25-20.

Il quarto set è punto a punto, fino a metà, poi la Diatecx prende un paio di punti di vantaggio e crea lo strappo con due ace consecutivi di Kovacevic. La Lube va in crisi e commette un paio di errori pesanti regalando a Trento il successo nel set 25-18 e il titolo mondiale.

Albo d’oro

1989 – Parma: Maxicono Parma (ITA)

1990 – Milan: Mediolanum Milan (ITA)

1991 – Sao Paulo: Il Messaggero Ravenna (ITA)

1992 – Treviso: Misura Milan (ITA)

2009 – Doha: Trentino BetClic Trento (ITA)

2010 – Doha: Trentino BetClic Trento (ITA)

2011 – Doha: Trentino Diatec Trento (ITA)

2012 – Doha: Trentino Diatec Trento (ITA)

2013 – Betim: Sada Cruzeiro Contagem (BRA)

2014 – Belo Horizonte: Belogorie Belgorod (RUS)

2015 – Betim: Sada Cruzeiro Contagem (BRA)

2016 – Betim: Sada Cruzeiro Contagem (BRA)

2017 – Krakow: Zenit Kazan (RUS)

2018 – Czestochowa: Diatecx Trentino (ITA)