Via Travai: «Punto d’incontro» per lo spaccio e il degrado a cielo aperto

Torniamo a parlare del Punto d’incontro di via Travai dove nonostante i tentativi si continua liberamente a spacciare droga di ogni tipo sotto gli occhi di commercianti e residenti.

L’occasione è data dall’invio di alcune foto da parte di una nostra lettrice al numero WhatsApp della redazione (3922640625) con tanto di rendicontazione degli orari, dei movimenti, e dei clienti degli spacciatori.

La nostra lettrice ammette che dopo aver fatto queste foto è stata anche minacciata e rincorsa da quello che lei definisce il «capo», cioè un «omone» con la coda di cavallo, all’apparenza di etnia sud americana o magrebina (nella foto mentre sorseggia una birra).

Il capo arriva tutti i giorni alle 11.00 circa e dopo aver fatto colazione al punto d’incontro attende i suoi clienti che arrivano puntualmente a piedi o a bordo di biciclette, alcune nuove fiammanti, sulla porta della struttura.

Lo scambio avviene sotto gli occhi di tutti, in taluni cosi – spiega la nostra lettrice – si vede anche quando prepara le «palline» di droga. Lo stesso – testimoniano altri – viene visto spesso sniffare cocaina all’interno della struttura.

Spaccia per tutta via Travai e vie limitrofe come una trottola impazzita, alla luce del sole, fregandosene dei passati, dei Vigili Urbani, dei Carabinieri e della Polizia, di tutte le Forze dell’Ordine, che numerose e incazzate quanto impotenti e frustrate, passano continuamente e inutilmente nelle degradate della via.

Gli spacciatori sono instancabili, sanno che devono concentrare la loro manovalanza in poche ore, poi andare al Western Union poco distante a spedire i soldi in Africa, centinaia di migliaia di euro al giorno.

Dicono che un galoppino di media importanza in un week-end arrivi a spacciare attorno a cinquemila euro per un guadagno netto al mese di circa 10 mila euro.

Poi alle cinque del pomeriggio lo spacciatore si trasferisce con calma in piazza santa Maria Maggiore e Piazza Dante dove arrivano i clienti del tardo pomeriggio.

La storia del punto d’incontro da anni contestato da residenti e commercianti del posto che ne chiedono lo spostamento è fatta di risse, sangue, spaccio, arresti e accoltellamenti.

Episodi che hanno sempre riguardato gente straniera. Come l’ultima volta dove due magrebini mentre stavano consumando il pasto per futili motivi hanno cominciato a dare in escandescenza rovesciando il cibo per terra.

L’intervento degli operatori della mensa che tentavano di calmarli ha peggiorato ancora di più le cose, i due infatti hanno cominciato a picchiarli. Finita la rissa alcuni operatori si sono recati al pronto soccorso del santa Chiara di Trento per farsi refertare.

Dopo quanto successo la chiusura della struttura per qualche giorno non è servita un granché. Tutto è tornato come prima infatti.

Secondo gli esercenti di via Travai la zona a causa della presenza della struttura è in preda al degrado ed a episodi di criminalità continuati e giornalieri.

Molti sono stati anche gli episodi che hanno visto i frequentatori del punto d’incontro ordinare ai bar della zona e poi dire candidamente di non avere il becco di un euro per non pagare. Gente ubriaca che in taluni esercizi commerciali si sono presentati completamente ubriachi minacciando i clienti attoniti.

Sulla questione di via Travai il comitato sicurezza Trento aveva anche incontrato il sindaco Andreatta che aveva promesso oltre 2 anni fa che il problema del «Punto d’incontro» sarebbe stato risolto. Si parlava allora di decentrarlo in qualche zona periferica. Promesse che sono state tutte disattese.

Nel luglio del 2017, dopo la denuncia di 30 commercianti della zona giunti allo stremo delle forze, ci aveva provato anche la Lega con una raccolta firme che denunciava la completa «inadeguatezza della giunta comunale completamente paralizzata di fronte alle grandi problematiche del degrado e della sicurezza del capoluogo che mettono a repentaglio investimenti e sacrifici degli operatori economici».

Una raccolta firme, quella dei commercianti che operano in Via Travai, Via 24 Maggio e strade laterali, che chiedeva per l’ennesima volta al sindaco e alle autorità competenti di trovare una diversa collazione al Punto d’Incontro, che in origine pare il problema più grave della zona.

I negozi lamentavano aggressioni, furti, imbrattamenti dei muri delle case, rapine, episodi di degrado come urina e segni di defecazione sui muri e nelle trombe delle scale dei condomini, escrementi, atti vandalici e vomito dappertutto. Cose insomma da terzo mondo.

Le panchine di Via Travai, che erano utilizzate per dormire all’aperto sono state rimosse per combattere una parte di degrado e alcuni servizi erano stati allertati riguardo alla presenza di queste persone, «ma fino ad ora le proposte di aiuto formulate da questi servizi non sono state accolte; noi stessi siamo in difficoltà ad accettare questa impotenza nel risolvere la situazione che si è creata». – spiegavano allora i vertici del punto d’Incontro chiedendo aiuto all’amministrazione comunale rimasta come sempre muta.

Pensate che c’è chi è costretto ad arrivare in negozio mezz’ora prima dell’apertura per bonificarne l’ingresso «e tutte le mattine mi tocca raccogliere ogni sorta di schifezza e disinfettare» – si leggeva nella lettera dei commercianti di via Travai.

Sembra insomma che l’unica via sia spostare la struttura in altro luogo, magari in periferia. Ma pare che nessuno si prenda la responsabilità per tale decisione.