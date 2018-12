Statale della Valsugana: sopralluogo del presidente Fugatti al cantiere di Ospedaletto

Il tour della Giunta provinciale di venerdì in Primiero e Valsugana ha offerto anche l’occasione per un sopralluogo al cantiere di Ospedaletto dove sono in corso i lavori di allargamento e messa in sicurezza di quel tratto della statale 47.

Il presidente Fugatti, che è anche titolare della competenza sui lavori pubblici e i trasporti, ha preso atto dello stato di avanzamento dei lavori assieme al presidente del Consiglio, Walter Kaswalder, presenti i tecnici della Provincia ed alcuni consiglieri comunali.

L’idea del governatore è quella di una statale a quattro corsie. Un obiettivo questo di medio termine che la Giunta si è data per i prossimi 5 anni di legislatura.

Si inizierà dai punti che richiedono la massima urgenza per la messa in sicurezza, come Ospedaletto.

La statale, costruita negli anni ’80, in seguito al decreto legislativo 2 settembre 1997, n° 320, dal 1º luglio 1998, la gestione del tratto confine con il Veneto – Trento è passata dall’ANAS alla Provincia autonoma di Trento.

Per la Statale 47 da anni appare chiaro che è necessaria una complessiva riqualificazione del sistema infrastrutturale esistente, realizzando maggiori standard di sicurezza e di fluidificazione del traffico, risolvendo prioritariamente alcune strozzature e criticità.

Per la realizzazione del progetto la provincia autonoma di Trento ha messo sul piatto circa 4 milioni di euro su un tratto di strada di 2,5 km che va dalla zona “barricata” fino alla così chiamata “casa Zotta”.

Prima della scelta di intervenire sul tratto di strada che ha causato in questi anni decine di morti la provincia nella precedente legislatura aveva tentato alcuni palliativi che però non hanno risolto un granché.

Un tratto di strada che nel corso degli anni è diventato un autentico killer stradale che ha causato decine di morti e centinaia di feriti.

Vignetta di Domenico La Cava