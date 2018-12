Gli obblighi dell’assemblea di condominio e dell’amministratore per i contratti di appalto

La gestione del condominio è attuata dall’amministratore, mediante una conduzione ordinaria e/o straordinaria, a seguito delle delibere dell’assemblea.

La gestione ordinaria, ma principalmente quella straordinaria, prevede la stipula di contratti di appalto, cioè contratti redatti fra due parti, nel nostro caso l’amministratore da un lato e l’assuntore/appaltatore dall’altra, per la fornitura di servizi o per l’esecuzione di opere.

Per la gestione ordinaria un esempio di contratto di appalto è rappresentato dall’affidamento del servizio di pulizia delle scale comuni, per la gestione straordinaria, che potrebbe consistere nell’esecuzione di opere edili, il contratto di appalto riguarda l’affidamento dei lavori alle imprese e/o ai lavoratori autonomi.

E’ principalmente in quest’ultimo caso che possono accadere degli eventi dannosi verso terzi al punto di sfociare in cause di risarcimento danni in cui i giudici sono chiamati a stabilire e ripartire il grado di responsabilità fra l’amministratore, detto anche committente, l’impresa appaltatrice, il direttore dei lavori, l’assemblea condominiale che ha autorizzato i lavori e scelto, di norma, la ditta.

Ma quali sono le strategie o le accortezze che l’amministratore deve conoscere al fine di evitare responsabilità e quindi, in parte, tutelare i condomini?

E’ l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 che stabilisce cosa fare, specificatamente lo chiarisce al comma 1 lett. a, affermando che il committente, nel nostro caso l’amministratore di condominio, prima di affidare un incarico lavorativo, deve accertarsi che la ditta appaltatrice abbia le competenze tecniche e professionali per eseguirlo. In pratica, l’amministratore, nella sua qualità di committente dei lavori, sarà responsabile di culpa in eligendo nel caso in cui affidi l’opera ad un’impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche.

Che cosa deve richiede, necessariamente, l’amministratore all’assuntore del contratto di appalto?

La risposta è semplice, ed è sempre l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 che ce la fornisce, infatti al comma 2 troviamo l’obbligo di richiedere all’appaltatore il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’obbligo di richiedere il certificato che attesti il versamento dei contributi previdenziali ai lavoratori(DURC), l’obbligo di richiedere l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

Le norme bisogna conoscerle, sia per tutelare il proprio lavoro, ma anche per “proteggere” i propri clienti, in questo caso i condomini.

A cura di Cristina Chemelli – amministratore di condominio