Incendio via Maccani, la vicinanza alle persone colpite e il grazie del presidente Fugatti ai Vigili del Fuoco e ai soccorritori

23 persone sfollate, ed ospitate all’Ostello, in Candriai e in vari alberghi, 19 delle quali straniere, l’ultimo piano della palazzina completamente distrutto (foto) e per fortuna nessun ferito. (qui foto e cronaca)

È questo il bilancio di una notte particolarmente difficile per i vigili del fuoco che sono intervenuti alle 1 circa della notte e che stanno tutt’ora lavorando per spegnere i focolai che hanno investito circa 200 metri di palazzina presso la struttura dell’ex Lidl di via Maccani.

A dare l’allarme è stato uno dei residenti che dopo aver sentito degli strani rumori si è affacciato alla finestra vedendo parte del tetto già in fiamme.

La struttura essendo in muratura non dovrebbe essere soggetta a demolizione in quanto ha una resistenza al fuoco sufficiente per resistere alle alte temperature delle fiamme.

Il tetto, comprensivo dell’ultimo piano sarà comunque demolito, infatti non è rimasto nulla.

Appare un vero miracolo come nessuna persona sia rimasta ferita in quello che è l’incendio più devastante degli ultimi anni a Trento. Nessuno ha potuto recuperare nulla, ricordi probabilmente di una vita distrutti per sempre.

I vigili del fuoco hanno riscontrato danni piuttosto importanti anche nelle stanze sottostanti.

Per tutto il giorno su Trento è calato l’odore acre del fumo con un forte innalzamento delle PM10. Il fumo si è sparso anche per tutta la Vallagarina.

In merito al devastante incendio che questa notte ha distrutto l’ultimo piano di una palazzina nella zona di via Maccani a Trento, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti desidera esprimere, anche a nome della Giunta provinciale, la vicinanza alle persone colpite e il ringraziamento ai soccorritori intervenuti e a chi sta ancora lavorando per riportare alla normalità la situazione quanto prima.

“Si è trattato – sottolinea il presidente Fugatti – di un intervento tecnicamente complesso e impegnativo e grazie alla capacità e all’intenso lavoro dei Vigili del Fuoco intervenuti, il Corpo permanente di Trento e alcuni Corpi di Volontari, si è potuto avere ragione delle fiamme che, per fortuna, hanno causato, seppur gravi e tragici, danni materiali ma senza fare vittime. Alle persone colpite da un’esperienza così pesante da subire esprimo la vicinanza della Provincia autonoma di Trento. A tutti i soccorritori intervenuti, comprese le forze di polizia e il personale sanitario, va il mio personale ringraziamento, unito a quello della Giunta provinciale”.

L’incendio, divampato nel corso della notte per cause che saranno accertate, è stato domato.

Sono ancora in corso le operazioni di completamento dello spegnimento e di rimozione delle parti di edificio bruciate e pericolose.

“Abbiamo avuto ancora una conferma – ha aggiunto il governatore – di quanto sia importante poter contare su un sistema di Protezione Civile, fatto di professionisti e di volontari altamente formati, in grado di intervenire per la sicurezza di tutti in qualsiasi contesto”.