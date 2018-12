Controlli della velocità in Trentino, 6 patenti ritirate in un solo giorno

Nei giorni scorsi sono stati effettuati, da parte di personale della Polizia Stradale della provincia di Trento, numerosi controlli, con apparecchiatura telelaser, finalizzati al controllo della velocità.

In particolare nella giornata di martedì 27 novembre sono state ritirate ben 6 patenti di guida ad altrettanti automobilisti sorpresi a percorrere con velocità pericolose e vietate le strade di questa provincia.

In tutti i 6 casi sono state contestate violazioni all’art.142/9 del c.d.s. che prevede:

Pubblicità Pubblicità

-sanzione amministrativa di Euro 532;

-detrazione di 6 punti dalla patente di guida;

-sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.

Il primo automobilista sorpreso ad incorrere in tale infrazione è stato fermato sulla SS.47 della Valsugana alle ore 11,00 del mattino in località Grigno, direzione Padova. Il medesimo, tale R.M., di 43 anni, cittadino italiano residente in provincia di Belluno, è stato fermato su tale tratto di strada, su cui vige l’obbligo di non superare i 90 Km orari, alla guida della propria auto mentre viaggiava a 141 Km orari.

Le altre 5 violazioni alla medesima norma dell’art.142/9 c.d.s. sono state contestate ad altrettanti automobilisti nel pomeriggio della stessa giornata del 27, sulla SS.235, nei pressi della galleria “Rupe”, che conduce da Trento alla Val di Non, da parte di personale del Distaccamento Polizia Stradale di Malè (TN).

In tale tratto di strada vige il limite di velocità degli 80 Km all’ora ed anche in questi casi si è verificato un superamento del limite di velocità superiore di oltre 40 km ma non superiore di oltre 60 km orari (ipotesi che avrebbe fatto scaturire ben più pesanti sanzioni)

La prima ad essere controllata e fermata dagli operatori della Polizia Stradale è stata una donna, italiana di 33 anni, residente in zona che guidava alla velocità di 131 km orari.

Il secondo automobilista era un cittadino marocchino, di 36 anni anch’egli ivi residente, che guidava a 140 km orari.

Un cittadino italiano di 25 anni, trovato alla guida a 131 km orari, poi un altro cittadino italiano, di 24 anni, alla guida a 138 km orari, entrambi residenti in zona, ed infine ancora un cittadino italiano residente in provincia di Bolzano, di 49 anni, alla guida a 139 km orari.

Tutti i predetti automobilisti sono stati fermati sul posto dagli operatori della Polizia Stradale che dopo aver provveduto alla contestazione del limite di velocità ed al contestuale ritiro della patente di guida li hanno formalmente autorizzati a terminare il viaggio portandosi presso le rispettive abitazioni con la propria automobile.