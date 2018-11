«Sommersi dalla carta e non solo…» – di Mario Cerutti

Spett.le Direttore,

ci sono due argomenti che sento ribaditi in modo martellante dai vari Tg, che potrei considerare come delle fastidiose e ipocrite “prediche laiche”.

Entrambi gli argomenti sono espressione del timore delle élite culturali e finanziarie per il presunto risorgere dei fascismi che, come sappiamo, sono individuati nei vari populismi.

Insomma, coloro che ci stanno imponendo il totalitarismo del pensiero unico, che vorrebbe decostruire la società, per costruire ancora una volta “l’uomo nuovo”, sarebbero preoccupati del risorgere dei populismi, da loro temuti come nuovi fascismi. In definitiva, come nei totalitarismi del secolo scorso, guai alle persone e ai settori di società che osano pensare con la propria testa!

Verrà il tempo, se non sapremo vigilare, in cui, come sotto il nazismo e la dittatura comunista, verranno aperti i nuovi centri di rieducazione per coloro che osano opporsi al pensiero dominante dei “diritti” e dell’autodeterminazione, utilizzando sempre l’accusa di reazionario fascista!

Anche il tema della violenza sulle donne – pur non nascondendo il fatto che il problema esista -, sta mettendo in atto una guerra tra i sessi, in cui il maschio è sempre il cattivo e il violento, mentre la donna sarebbe sempre l’angelica vittima.

Questo non mi pare un buon servizio alla verità espressa dalla realtà, ma ancora e sempre l’espressione della cultura dominante che così vuole che sia.

Ovviamente non ci si chiede mai da dove venga la violenza o la cattiveria, che non è solo patrimonio dei maschi! Non ci si preoccupa assolutamente e non si argina, per esempio, la produzione e consumo della pornografia, che ha deleterie conseguenze sui giovani, ma anche sugli adulti, e che introita miliardi di euro.

Non ci si preoccupa dei contenuti violenti di tante trasmissioni, degli stessi telegiornali, della pubblicità e di tanti videogiochi. E poi ci si meraviglia del bullismo, della mancanza di rispetto dell’altro e della violenza verbale e fisica! Siamo in una società in cui le nozioni di bene e male, giusto e ingiusto, naturale e innaturale, eccetera, sono relativi e cangianti a seconda delle mode e dei tempi, e poi ci si lamenta ipocritamente dello scatenarsi della violenza!

Ovviamente, per l’uomo nuovo, educato dalla cultura dominante, il peccato originale non esiste, e per questo si pensa di guarire la profonda malattia dell’essere umano con gli slogan, gli appelli, le sfilate, le fiaccolate, o pensando che la presentazione ossessiva della cronaca nera possa, di per sé, ottenere il bene.

Manca purtroppo, in questo momento storico tanto confuso, la voce chiara e forte della Chiesa, che da sempre ha saputo indicare all’umanità smarrita la via della salvezza. Non è la politica o una generica “cultura dei valori”, che ci salva, ma Colui che in questa domenica i cattolici adorano come Cristo Re dell’universo e della storia, il cui “trono” è una croce!

Claudio Forti – Trento