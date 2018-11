Dispersore del Follone: ecco la vasca

Il Natale barocco di Ala si affaccia sulla ribalta nazionale: il portale Italive.it non solo lo ha in primo piano in homepage, ma lo ha anche ammesso alle votazioni per il “Premio Italive 2018”.

Questo portale è promosso dal Ministero dei Beni Culturali e da quello per l’ambiente: tra i tantissimi mercatini di Natale in corso, quello di Ala è davanti a tutti. E proprio questo week end ci sarà un nuovo appuntamento con i mercatini e gli eventi in centro storico, dopo l’apertura di sabato scorso.

Il portale Italive.it è promosso dal Codacons e Comitas, con la partecipazione di Autostrade per l’Italia e la collaborazione di Coldiretti.

Pubblicità Pubblicità

Informa gli automobilisti su quello che accade nel territorio che attraversano e presenta un calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati, anche alla scoperta di eccellenze enogastronomiche.

In questi giorni, aprendo il sito web, la prima cosa che appare è proprio il Natale barocco di Ala, davanti ad eventi di tutta Italia. Sul sito si può inoltre votare per il concorso “Premio Italive 2018”, al quale è stato ammesso anche il Natale barocco.

Un colpaccio per Ala, che ora si accinge a vivere un nuovo week end di mercatini ed eventi natalizi.

Le bancarelle degli espositori, ospitate negli androni e nei palazzi del centro storico, saranno aperte dalle 10 alle 19 sia sabato che domenica; fino alle 21 per gli stand enogastronomici. Il mercatino è particolarmente selezionato, con espositori di alta qualità. Il Natale barocco va però ben oltre il mercatino, e propone mostre, eventi, musica e altro ancora.

Tra gli eventi, sabato 1 dicembre alle 16 nel salone di palazzo Pizzini, intrattenimenti musicali con l’esemble di flauti diretti da Elisa Vareschi. Alle 16.30 corteo in centro storico (con partenza da piazza San Giovanni) del gruppo amatoriale Bovaro del Bernese, che proporrà, in abiti caratteristici di montagna, l’attività del traino del carrettino.

Alle 17.30, di nuovo nel salone di palazzo Pizzini, “Attendendo il Natale con gli strumenti della vita di Giacomo Sartori”, con il Breganze Ensemble (Andrea Bazzoni al mandolino). Domenica 2 dicembre ancora all’insegna della musica a palazzo Pizzini, alle 16 con gli intrattenimenti musicali dell’ensemble di plettri diretti dal maestro Elvio Salvetti.

Alle 16.30 (con replica alle 18.30) ci sarà la performance itinerante “Invasioni lunari”, curate da Francesca Krnjak, con atmosfere altre e esseri immaginari.

Tra gli espositori ci saranno aziende agricole, cantine, oggetti d’artigianato, creazioni, tessiture, oggettistica, abiti, ceramiche, manufatti. La libreria ospite sarà l’Arcadia di Rovereto, che in biblioteca curerà un incontro sabato 1 dicembre alle 15.30.

Per mangiare, parco dei Sapori al parco Pizzini di via Gattioli, ristoranti del centro storico, compresa la Locanda della Luna Piena di via Carrera.