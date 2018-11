Calcio: una punizione condanna il Trento alla sconfitta in casa

La rete su punizione di Valenti al 17′ condanna il Trento alla sconfitta.

L’Arzignano Valchiampo, quarta forza del torneo, s’impone per 1 a 0 al “Briamasco”, a cui non basta un generoso assalto nel finale per riequilibrare il punteggio.

I gialloblù restano fermi a quota sette in classifica: domenica prossima trasferta in terra altoatesina per affrontare il San Giorgio.



Mister Luciano De Paola deve fare a meno dello squalificato Trevisan e del lungodegente Scaglione. L’allenatore gialloblù si affida al “3-5-2” con Barosi tra i pali e linea difensiva composta da Carella, Panariello e Sabato. A metà campo Selvatico agisce da playmaker con capitan Furlan e Dragoni interni, mentre sulle corsie esterne operano Romagna e Badjan. Il tandem offensivo è formato da Bardelloni e Bosio, a segno nelle ultime due gare contro Levico Terme e Clodiense.

Il match sale subito di tono con le due formazioni aggressive nella metà campo avversaria. Il Trento si fa vedere con un paio di traversoni dalla destra, ben controllati dalla difesa vicentina, mentre l’Arzignano Valchiampo ci prova sfruttando le sponde di Odogwu ma Panariello fa buona guardia.

Al minuto 17 il risultato si sblocca e la formazione ospite passa a condurre. Calcio di punizione dai venticinque metri con Valenti che disegna una perfetta traiettoria che scavalca la barriera e s’insacca nell’angolino basso alla sinistra di Barosi. Il Trento prova a reagire con un traversone di Furlan per Bosio, ben anticipato dalla difesa avversaria, ma poi è ancora Valenti a rendersi pericolosissimo con un sinistro che sfiora l’incrocio dei pali e si accomoda sul fondo.

Sabato cerca l’incrocio su punizione, ma il pallone termina alto (27′) e, sul ribaltamento di fronte, Barosi stoppa Odogwu con una coraggiosa uscita a terra.

Al 33′ i gialloblù hanno una grande occasione per pareggiare: traversone con il contagiri di Furlan per Dragoni che incorna dal limite dell’area piccola ma Tosi è bravissimo nel respingere l’incornata del centrocampista di casa. Il primo tempo si chiude con il Trento ancora in avanti: traversone dalla sinistra di Bardelloni e girata di prima intenzione di Romagna con il pallone che termina a lato. Ripresa che si apre con l’allenatore gialloblù che opera due cambi nei primissimi minuti, inserendo prima Bonazzi e poi Bertoldi. L’Arzignano si difende e agisce di rimessa: al 52′ Valenti spedisce sul fondo da pochi passi e, subito dopo, Barosi è attento nell’uscita a terra.

Sull’altro fronte Tosi blocca a terra il tiro di Selvatico, ma al 62′ l’estremo difensore ospite è decisivo con un grande intervento sul destro potente di Furlan.

I veneti tornano a premere: al 63′ gran botta di Forte e risposta in corner di Barosi che, sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, si fanno ancora vedere con Burato, il cui tiro viene disinnescato dal portiere aquilotto.

Nel finale il Trento cambia modulo, passando al “4-3-3”, e prova ad assediare la porta ospite, ma la formazione vicentina rintuzza ogni tentativo. Finisce 1 a 0 per l’Arzignano Valchiampo: domenica prossima trasferta in terra altoatesina per affrontare il San Giorgio.

Il tabellino.

TRENTO – ARZIGNANO VALCHIAMPO 0-1

TRENTO (3-5-2): Barosi; Carella, Panariello, Sabato; Romagna (6’st Bonazzi – 40’st Ferraglia), Furlan, Selvatico, Dragoni (23’st Paoli), Badjan (34’st Baronio); Bardelloni, Bosio (8’st Bertoldi).

A disposizione: Russo, Cazzago, Bertaso, Kostadinovic.

Allenatore: Luciano De Paola.

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-3): Tosi, Spaltro, Ferri, Bigolin, Vanzan; Hoxha, Burato, Forte; Valenti (39’st Lombardi), Odogwu, Fracaro.

A disposizione: Dani, Faccio, Peruzzi, Maronilli, Dentale, Antoniazzi, Serroukh, Ibe.

Allenatore: Daniele Di Donato.

ARBITRO: Catallo di Frosinone (Poso di Milano e Corradini di Basso Friuli).

RETE: 17’pt Valenti (A).

NOTE: spettatori 400 circa. Campo in buone condizioni. Pomeriggio freddo. Ammoniti Bardelloni (T) per comportamento non regolamentare, Sabato (T), Ferraglia (T) e Forte (A) per gioco falloso. Calci d’angolo 4 a 2 per il Trento. Recupero 0′ + 4′.