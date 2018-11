E’ iniziato il ‘Mama tour’ della scrittrice Lorenza Poletti

Lorenza Poletti non ha certo dormito sugli allori, riferito ai successi riscossi dal libro ‘Caste Rose’: la sua fervida immaginazione ha infatti dato vita a “Mama”, romanzo presentato in anteprima lo scorso settembre a Cles, stuzzicando più che mai la curiosità dei suoi innumerevoli lettori, tanto da essere così ricercata al punto di organizzare un tour di incontri per poter soddisfare le molteplici richieste.

Infatti la presentazione dell’ultima creazione della scrittrice prosegue con il ‘Mama Tour’ che si svolgerà a cavallo tra novembre e dicembre sia in Trentino che in Veneto, regioni dove Lorenza è particolarmente seguita ed apprezzata.

L’artista commenta così il suo nuovo libro: “Mama” è un romanzo che inizia con una scomparsa e termina con il profumo del mare. Racconta emozioni e imperfezioni che sai bene cosa sono, ma il nome giusto da dare non ce l’hai. Per questo, c’è di mezzo la poesia. “Ci sono fenomeni inspiegabili, come i sentimenti che giuriamo eterni e che invece si tramutano in galletti di metallo arrugginito in balia dei venti. Non capita mai a noi, ma inevitabilmente a chi ci sta accanto. Questa, la prima certezza che ho imparato”.

Lorenza Poletti nasce a Cles, ma da anni vive e lavora a Treviso, ed ha al suo attivo altri tre volumi: ‘Le farfalle in tasca’ – ‘La pioggia è femmina’ – ‘Caste rose’. Con il suo ultimo libro ‘Mama’, Lorenza si dimostra una scrittrice più che mai prolifica, e questo può significare solo una cosa, e cioè che ha ricevuto moltissimi elogi sia da parte del pubblico che della critica, motivo che la spinge a continuare sempre con maggior entusiasmo e soddisfazione nel suo lavoro.

Qui il link dell’articolo dell’intervista

Questo il calendario degli appuntamenti in regione:

– giovedì 22 novembre presso la libreria Ubik in corso 3 Novembre a Trento ad ore 18,30; presenzia la giornalista Chiara Limelli

– venerdì 23 novembre, a cura dell’Associazione Culturale ‘Il Quadrifoglio’, presso la Sala Consigliare del Palazzo Aliprandini Laifenthurn a Livo ad ore 20,30

– lunedì 26 novembre a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ville d’Anaunia presso la Biblioteca Comunale a Rallo di Tassullo ad ore 20,30

– martedì 27 novembre, a cura del Comune di Cloz, presso la Sala Incontri a Cloz ad ore 20,00

Lorenza e il Mama Tour a dicembre saranno a Treviso con altre date.