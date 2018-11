Cimbri e Mòcheni: un convegno a Roma su “Gli italiani dell’Altrove”

Ieri sera Maurizio Fugatti nella trasmissione «Trentino in diretta» su RTTR ha risposto alle domande dei tre direttori dei giornali cartacei, caduti in rovina dopo la vittoria del centrodestra alle ultime elezioni provinciali del 21 ottobre.

Una trasmissione, che grazie appunto alla presenza dei tre direttori complici del centrosinistra negli ultimi 20 anni, ha raggiunto il massimo grado di comicità quando il direttore dell’Adige Giovannetti ha avuto il coraggio di chiedere al nuovo governatore che era necessario dare la presidenza del consiglio provinciale alle opposizioni dimenticando che dal dopo guerra mai quando la sinistra ha governato il Trentino ha rinunciato a questa carica.

Fugatti che fino ad allora aveva tenuto il suo solito «aplomb» rispondendo con moderazione e disinvoltura non ce la fatta ed è scoppiato in una sana risata. «Che vengano a chiedere a noi che abbiamo preso meno voti dei governi Dellai che si sono presi tutte le poltrone possibili la presidenza del consiglio provinciale fa un tantino ridere – ha detto Fugatti – quindi perché turbare questa tradizione che dura ormai da anni». Fugatti voto 10 con lode per l’ironia.

Pubblicità Pubblicità

La cosa incredibile è che alla risposta negativa del governatore il direttore dell’Adige sia apparso anche contrariato. Voto 1 per la sua supponenza.

Maurizio Fugatti però ha abbandonato la sua pazienza quando si è cominciato a parlare delle due assessore donne della Giunta.

Incalzato dalla triplice del cartaceo, che gli ha ricordato le parole di Paolo Ghezzi, ex direttore dell’Adige candidato con Futura 2018 (guarda caso) rilasciate nel pomeriggio dove attaccava in modo vile Stefania Segnana e Giulia Zanotelli Fugatti ha battuto i pugni sul tavolo.

Pubblicità Pubblicità

Ghezzi nel pomeriggio aveva incautamente rilasciato la seguente dichiarazione: «L’ottovolante che ci governerà sarà anche la giunta più giovane che abbia mai guidato il Trentino, ma è anche la giunta più di destra e più inesperta che ci sia mai capitata. Le assessore Zanotelli e Segnana non hanno particolari competenze, è chiaro che sono state premiati due territori, la Valsugana e la Val di Non e le competenze sono passare in secondo piano».

Paolo Ghezzi poi ha addirittura prospettato un governo ombra per aiutare il governo di centrodestra. Voto 5,5 per il coraggio.

Fugatti dopo aver sentito le parole di Ghezzi è partito subito all’attacco: «Quelle di Ghezzi sono parole vergognose, se queste affermazioni contro due donne, giovani, e madri e magari del PD le avessi fatte io sarei stato tacciato di maschilismo e razzismo e sarei finito su tutte le pagine dei giornali il giorno dopo. Non solo, – ha spiegato Fugatti – la commissione delle pari opportunità avrebbe gridato allo scandalo. Lasciamole lavorare e poi giudichiamo. I spero che la sinistra vada avanti così, con la sua arroganza, presunzione e poca sensibilità, e che continui a frequentare i salotti radical chic che decidono chi possiede la cultura e chi no. Così facendo noi governeremo per 30 anni minimo»

Fugatti poi ha scommesso con Giovannetti, Faustini e Casalini che i loro giornali non avrebbero criticato le parole di Ghezzi l’indomani.

Scommessa vinta, sui 3 cartacei non viene riportata nemmeno una riga di critica a Ghezzi. Lo zero assoluto.

E pensare che Faustini aveva anche detto a Fugatti davanti alle telecamere beffardamente: «magari potrebbero esserci delle sorprese sul mio giornale domani, non dia nulla per scontato». Voto 3 e mezzo perché per qualche minuto ci ha creduto

Per la cronaca Fugatti ha confermato che la sede dell’A22 sarà riportata a Trento correggendo così la sciagurata scelta del precedente governatore Rossi di trasferirla a Bolzano e che la Valdastico si farà di sicuro.

Si al Trilinguismo «che però va modificato dando maggiore indipendenza agli istituti che devono organizzare meglio la formazione dei docenti»