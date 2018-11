Trentino Volley, Russell guarda oltre la Lube: “Riscatto con Latina”

Oltre al prezioso punto conquistato al termine di una battaglia durata oltre centotrenta minuti, il match giocato domenica sera a Civitanova Marche ha riconsegnato all’Itas Trentino un Aaron Russell in forma e pronto a dire la sua per tutto il delicato mese di novembre.

Il forte virus intestinale accusato negli scorsi giorni aveva consigliato lo staff tecnico di fargli saltare l’intera partita di giovedì con Vibo e di preservarlo, almeno inizialmente, anche per quella dell’Eurosuole Forum.

La necessità di cambiare le carte in tavola sul punteggio di 1-1 in casa della Cucine Lube e il miglioramento graduale delle sue condizioni gli hanno consentito di tornare in campo, mettendo a disposizione subito un grande contributo, come dimostrano le sue statistiche: 10 punti con il 64%, due muri e un ace in poco più di due set nuovamente da titolare.

“Avevo smaltito i miei problemi fisici già prima della partita di domenica, ma precauzionalmente era giusto partire dalla panchina anche perché mi ero allenato poco col gruppo nelle ultime sessioni – ha rivelato Russell – . Lorenzetti mi aveva comunque già chiesto di tenermi pronto ad entrare e così ho fatto. Volevo offrire il mio contributo per portare a casa un risultato positivo per la squadra; per buona parte della gara ci siamo anche riusciti, mettendo in evidenza i loro punti deboli, poi nel tie break ad un certo punto Civitanova è stata bravissima a blindare il proprio cambiopalla. Non abbiamo più avuto occasioni di break point e la partita si è indirizzata verso la Cucine Lube. Complimenti agli avversari che si sono rivelati fortissimi, specialmente in battuta; in ricezione abbiamo sofferto molto”.

Dopo un lunedì interamente dedicato al riposo, l’Itas Trentino tornerà ad allenarsi nel pomeriggio di martedì per l’unico allenamento di preparazione alla prossima gara di campionato: il 7 novembre alle ore 20.30 alla BLM Group Arena arriverà già il momento della sfida con la Top Volley Latina, valevole per il sesto turno di SuperLega Credem Banca 2018/19.

“La regular season in questa prima parte del mese di novembre offre continuamente l’opportunità di scendere in campo – ha sottolineato Aaron – . Per noi è bene che sia così perché, come accaduto con Vibo subito dopo la sconfitta con Perugia, avremo nuovamente l’occasione per cercare il riscatto e a tornare alla vittoria contro Latina. E’ un appuntamento casalingo, che rappresenta una opportunità importante che dovremo saper cogliere”.

