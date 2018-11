Borgo Team Sella Bike: un 2018 da incorniciare per l’associazione presieduta da Ingrid Tezzele.

Si archivia un 2018 da incorniciare per l’associazione sportiva di Borgo Team Sella Bike presieduta da Ingrid Tezzele

Gli atleti hanno partecipato anche in questa annata a numerose manifestazioni sportive ad iniziare dalla “3Epic – Tre Cime di Lavaredo – Winter Ride” nel mese di Gennaio dove sul lago ghiacciato di Misurina sotto il cielo di Auronzo di Cadore in provincia di Belluno in mezzo alle bellissime Dolomiti hanno conquistato il primo podio con Alessandra Sassano che ha concluso al 3° posto assoluto.

La vera stagione sulle ruote grasse ha preso il via però alla Bardolino Bike il 18 Marzo con 4 atleti ai nastri di partenza, un mese più tardi altri tre portacolori hanno partecipato alla Garda Mtb Maraton.

La prima vera trasferta stagionale con al seguito famiglie ed amici, com’è nello spirito di questa associazione, è stato alla Val di Non Bike il 6 Maggio con ben otto atleti che si sono cimentanti nella prima prova del prestigioso circuito Trentino Mtb.

Nel carniere non è mancata anche la partecipazione a manifestazioni per “coppie” con Matteo Cortese che insieme al fratello ha partecipato alla Pedalonga in quel di Comelico.

Sono stati invece 2 i portacolori il 5 Agosto alla classicissima “La Vecia Ferovia”; una classica del calendario riservato alle ruote grasse.

Fantastica serata quella di Venerdì 10 Agosto a Cinte Tesino per la prima edizione della “Tesino Lagorai Bike XC” promossa proprio dal Team Sella Bike su iniziativa di due noti sportivi della Valsugana vale a dire Mirco Mezzanotte e Sunil Pellanda

gli atleti si sono cimentati su un percorso di 850 metri ricavato all’interno della piccola borgata della Conca del Tesino con passaggi suggestivi e tecnici tra viottoli e ponti da percorrere per un totale di 40 minuti

Gli atleti del sodalizio hanno portato a casa un primo posto assoluto nella categoria donne con Alessandra Sassano e due primi posti di categoria con Marco Trisotto e Sadler Paolo. Ottimi piazzamenti anche per Dalvai, Cutispoto e Fornari.

Per quanto riguarda il “Circuito delle Valli” di cui l’associazione è una delle promotrici con altre realtà del Trentino si sono coli ottimi risultati in tutte le sei prove.

La prima gara si è svolta a Meano il 25 maggio denominata “Trofeo BSR” che si è svolta su un circuito di 1,5 km da percorrere per 40 minuti sviluppato lungo le vie del centro storico e all’interno dei vigneti

Domenica 27 maggio si è svolto nella bellissima cornice della “Val Campelle il 6° Trofeo Crucolo” su un percorso tutto nuovo che ha visto al via un ottantina di atleti di cui 12 portacolori Team Sella Bike.

Il 10 giugno 7 degli atleti del team sella Bike hanno preso il via al “Predaia Superbike”.

Gara caratterizzata dal grandissimo caldo è stata la “Rovebike” del 1 luglio a Roverè della Luna alla quale hanno partecipato 3 atleti. Il 29 luglio si è svolta a Grauno il “Trofeo Fontana d’Ao” al quale hanno preso il via 5 atleti. “San Giovanni Bike“e 12 agosto (gara valida come campionato provinciale ACSI) 3 atleti al via con Paolo Sadler che si laurea campione provinciale categoria Gentlemen 2.