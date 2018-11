Volley, una grande Itas perde il testa a testa a Civitanova: 15-13 al tie-break

Si aggiorna il triste ruolino di marcia della stagione dell’Aquila Basket che crolla anche ad Avellino perdendo 110-72.

Si tratta della decima partita persa delle prime undici ufficiali. Zero punti in campionato in 5 match.

La squadra di Buscaglia era stata sotto anche di 40 punti sul parquet degli irpini che hanno dominato dall’inizio alla fine.

I bianconeri sono chiaramente in difficoltà ma ormai non c’è più nessuna coesione da diverse settimane.

Molti giocatori non lottano, o forse sanno che il loro tempo a Trento è già finito.

Tra questi i più deludenti, probabilmente, la coppia serba Radicevic – Jovanovic, ma anche Marble che dopo il ritorno non è più lo stesso giocatore della sua prima vita a Trento (infortunio serio al ginocchio che ne ha condizionato la ripresa).

Molti giocatori sono fuori forma, qualcuno infortunato, ma la squadra è chiaramente alla deriva.

Non c’è difesa, non c’è collaborazione, non c’è voglia di lottare.

Probabilmente già da tempo la società sta pensando a dei cambi.

Una delle mosse preferite dal gm Trainotti è riprendere giocatori che avevano spiccato il volo grazie all’Aquila e che vogliono rilanciarsi.

Un nome perfetto sarebbe Aaron Craft che pare abbia rescisso e sia in arrivo, l’americano è stato l’ultimo playmaker che ha fatto bene con la maglia trentina guidando la squadra alla sua prima finale scudetto nel 2017.

Questo potrebbe significare che Radicevic potrebbe salutare, o forse Marble, oppure ci saranno più cambi.

Si parla infatti anche di un lungo che la società sta cercando di ingaggiare per avere più peso e difesa sotto canestro dove Jovanovic ha ampiamente deluso, mentre Pascolo non è ancora in forma e Hogue da solo non basta..

L’addio di Sutton è costato molto caro alla chimica di squadra, ma anche ovviamente quello di Shields, giocatori che sono andati a monetizzare la loro bella stagione, conclusa con la sconfitta in finale contro Milano.

Le nuove strategie di mercato non hanno funzionato, ora l’Aquila deve rimettere in piede la più difficile delle sue cinque stagioni in serie A.

Già negli anni scorsi i bianconeri avevano rimesso a posto delle situazioni difficili a campionato in corso, ma questa è oggettivamente una crisi molto più dura.

Il commento di coach Maurizio Buscaglia: «Non è facile commentare una partita così. Giocata male, senza presenza, senza difesa, senza il giusto atteggiamento. È cominciata con errori banali e proseguita senza capacità di reagire: nel momento in cui siamo un po’ rientrati, nel secondo quarto, abbiamo di nuovo commesso quegli stessi errori che avevano permesso ad Avellino di scappare via ad inizio match. Dobbiamo lavorare per riuscire a stare meglio in campo, soprattutto in difesa. I 110 punti subiti sono tanti, dovremmo avere il temperamento di chi vuole vincere le partite nella propria metà campo. Stasera invece non c’è proprio stata mai partita».

Sidigas Avellino 110

Dolomiti Energia Trentino 72

(32-18, 58-44; 86-54)

Sidigas Avellino: Green 30, Nichols 10, Costello, Filloy 2, Campani, Sabatino 6, D’Ercole, Sykes 14, Cole 22, Spizzichini 6, N’Diaye 20. Coach Vucinic.

Dolomiti Energia Trentino: Marble 10, Radičević 13, Pascolo 2, Mian, Forray 10, Flaccadori 10, Mezzanotte 2, Gomes 8, Hogue 6, Lechthaler 2, Jovanović 9. Coach Buscaglia.

Arbitri: Rossi, Sardella, Boninsegna.

NOTE: Tiri da due: AVE 34/45, TRE 23/39. Tiri da tre: AVE 9/21, TRE 4/21. Tiri liberi: AVE 15/16, TRE 14/17.Rimbalzi: AVE 33, TRE 19.