Maltempo: attivato il numero solidale anche per la Provincia autonoma di Trento

«Emozione, soddisfazione, gratitudine. Credetemi: sono molte le sensazioni che si rincorrono in un momento così importante, anche dal punto di vista strettamente personale oltre che istituzionale, qual è la proclamazione degli eletti».

Il nuovo governatore del Trentino Maurizio Fugatti sceglie il suo profilo di facebook per esternare le sue emozioni pochi minuti dopo la sua definitiva incoronazione.

L’ultimo atto è stato formalizzato dall’ufficio centrale circoscrizionale presieduto da Alma Chiettini, affiancata dal professor Matteo Cosulich e dall’avvocato Giuliano Valer, presente anche la dottoressa Maria Ravelli che ha seguito con la direzione generale della Provincia tutte le operazioni connesse alla consultazione elettorale.

Fugatti ha subito avuto parole di solidarietà verso chi è stato colpito dalle tragiche conseguenze del maltempo, «La cronaca di questi giorni mi ha già proiettato all’interno di una dimensione che è fatta anzitutto di responsabilità e di impegno. Proprio per questo i primi pensieri non possono che essere rivolti a chi ha perduto gli affetti più cari in quei pochi attimi in cui la natura si è manifestata con una violenza a cui non siamo abituati» – ha continuato aggiungendo poi «A loro, e alle centinaia di trentini che si stanno sacrificando senza sosta per superare le criticità dobbiamo il massimo impegno. Ed è ciò che continueremo a fare, con la macchina provinciale che, con gli amministratori fino a stamani in carica, si è già messa responsabilmente in moto. Ma anche con la Giunta che prenderà vita nei prossimi giorni, con chi siederà sui banchi del nuovo Consiglio provinciale, con i Sindaci ed ogni espressione del mondo sociale, associazionistico ed imprenditoriale. Una nuova, grande sfida collettiva, insomma, nel nome di quel “saper fare comunità” che nei secoli ha sempre reso questo territorio e chi lo abita davvero “speciale”».

Nei giorni scorsi il nuovo governatore era stato sui luoghi devastati dal maltempo.

Aveva incontrato a Dimaro i soccorritori, partecipando a tutte le riunioni con i vertiti della Provincia autonoma di Trento e i responsabili della complessa macchina dei soccorsi.

Ieri insieme ad Angelo Borrelli, capo della Protezione civile italiana, ha sorvolato con l’elicottero le zone colpite, per toccare con mano l’entità dei danni e la portata degli interventi necessari alla ricostruzione di ponti, strade, abitazioni, capannoni industriali e, non ultimo, di un territorio ferito dalla furia dell’acqua e del vento.

Ad accompagnarlo, durante la perlustrazione aerea, c’erano il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, quello uscente Ugo Rossi, l’assessore provinciale Tiziano Mellarini, e i capo della Protezione civile del Trentino, Stefano De Vigili.

«In Trentino i danni causati dall’eccezionale ondata di maltempo ad una prima impressione sono ingenti anche se ancora da quantificare. Il sistema di difesa del territorio costruito negli anni ha comunque retto» – aveva dichiarato Fugatti che ha confermato che chiederà aiuto a Roma.