«Dove sono i benefattori con le magliette rosse del mediterraneo? Ora li aspettiamo sulle Dolomiti a lavorare»

«Tutti i benefattori che se ne andavano in giro per il Mediterraneo a salvare profughi in fuga dalla guerra, potevano fare una capatina qui nelle Dolomiti a dare una mano ai veneti alluvionati. Ma non si sono visti probabilmente perché qui lo si sarebbe dovuto fare gratis».

Il post apparso sul profilo di Bruno Cesaro di Padova ha raggiunto quasi 1.000 condivisioni in meno di 24 ore.

I commenti, tutti di sostegno e solidarietà, aprono una ferita che ancora sanguina, e in special modo dopo quanto successo in questi giorni.

Sono infatti in molti ad avere grossi dubbi sull’impiego delle risorse dello Stato italiano negli ultimi anni di governo a firma centrosinistra

Sono in moltissimo che pensano che molti soldi buttati al vento in questi anni ora potrebbero davvero servire.

Le risposte al post di Bruno Cesaro non si sono fatte attendere, ma più che polemiche sono apparse laconiche e quasi rassegnate.

«Per andare a prendere questa gentaglia viene in discesa, invece per aiutare i nostri connazionali viene in salita, il prete senza soldi non fa messa» – scrive un utente.

«Bravo Bruno si quelli con le magliette rosse…» – posta invece un altro internauta, «Non sono mica neri .. . I Veneti si possono arrangiare sono più fortunati Dio gli ha Donato tenacia buona volontà ai neri Dio ha Donato solo voglia di fare figli e la … Kienge» – scrive polemicamente un’altro lettore

C’è chi invece raccoglie le provocazione di qualcuno di sinistra e le riporta nelle risposte al post di Cesaro, «Purtroppo in alcuni post, letti a caso qua e là, alcuni hanno scritto: – “lasciate che si arrangino, vogliono l’autonomia e poi chiedono aiuti..” Ecco, questo è una vigliaccata, detta da gente che a loro volta è stata aiutata – anche- dal popolo Veneto. Purtroppo all’ignoranza non v’è cura…» – scrive una signora a cui fa eco Marilena, «Qui torni a casa con le mani sporche e le spalle curve per la fatica ,non ti accarezza la brezza del mare e non trovi la Caritas a portarti il vassoio di cibo ,non ti fumi una sigaretta o una canna che ti procura qualcuno ,qui devi sudare e piangere in silenzio ,é per questo che non vediamo nessuno oltre noi stessi ad aiutarci.»

Ma tutti i messaggi contengono l’orgoglio e la motivazione per ricominciare subito la ricostruzione nel Veneto, in Trentino, in Liguria e in tutt’Italia. Sono persone che ricominceranno da sole senza i 35 euro al giorno, senza sanità e trasporti gratis.

Chiedono solo una cosa: il rispetto.