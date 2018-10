Maltempo, un terzo delle strade riaperte: la situazione in Trentino

In via di progressivo miglioramento la situazione della viabilità in Trentino, dopo gli ingenti danni causati dal maltempo.

Circa un terzo delle strade chiuse è stato riaperto.

Fra le novità, la riapertura di alcune tratte della SS 48 delle Dolomiti in Val di Fassa. Al momento rimane chiusa solamente la variante di Predazzo per pericolo caduta sassi, con transito attraverso l’abitato.

Pubblicità Pubblicità

Per quanto riguarda i collegamenti verso il vicino Veneto, la SS 50 del passo Rolle verrà riaperta in serata fino a Tonadico, il Passo Cereda verrà riaperto questa sera, il Passo San Pellegrino dovrebbe essere riaperto domattina, mentre il passo Valles è chiuso e rimane chiuso per ora anche il Passo Fedaia (al km 10,000 per frana).

Situazione rete viaria alle ore 12.30 del 31-10-2018 TRATTE STRADALI CHIUSE AL TRANSITO TRENTINO ORIENTALE 1 SS 50 Passo Rolle da loc.Pontet (confine provincia Belluno) fino a rotatoria galleria Totoga per smottamento stradale e schianto piante 2 SS 50 Passo Rolle dal km 74,000 loc.Siror fino al 108,000 loc. Bellamonte per schianto di alberi e frane. San Martino e Passo Rolle. 3 SS 347 Passo Cereda dal km 1,600 all 11,400 loc,. Sagron Mis per frana, nel comune di Primiero San Martino. 4 SP 31 Passo Manghen dal km 8,200 loc. Bivio per Musiera nel comune di Telve, fino al km 38,800 loc. Piazzol lato Val di Fiemme. Distrutto impalcato del ponte sul rio Piazzina al km 35+200 oltre che franata in alveo una tratta di strada. 5 SP 79 Passo del Broccon da località Ronco km 18 circa lato Vanoi fino al passo, nel comune di Canal San Bovo, per schianto di alberi. 6 SP 79 Passo della Gobbera da Imer km 0,000 km 6,000 per schianto alberi e frana 7 SP 221 Val Noana al km 1,200 nel comune di Imer, per pericolo caduta sassi. 8 SP 40 Val di Sella per schianto alberi e frane. 9 SP 239 del Lago di Calaita dal km 4,800 per schianto alberi e frane 10 SP 133 Monterovere dal km 2,000 dopo Caldonazzo al bivio verso “Menador” al km 11,200 circa, innesto con SS 349 della Val D’Assa-Pedemontana Costo, per diversi smottamenti. 11 SP 71 Fersina Avisio da Civezzano a Valle di Fornace 12 SP 224 Passo del Redebus dal km 2,400 a monte della abitato di Regnana al km 6,300 loc. Palù del Fersina per schianto alberi. 13 SP 12 Vignola da loc. Assizzi km 1,000 a loc Compet km 10,000, per schianto alberi. 14 SP 66 Montagnaga da loc.Canzolino a Baselga di Pinè per schianto alberi 15 SP 9 Luserna da Luserna al Passo Vezzana per schianto alberi TRENTINO SETTENTRIONALE 16 SS 48 SS 48 variante di Predazzo chiusa circonvallazione con deviazione in centro abitato per pericolo caduta massi. 17 SS 241 Passo di Costalunga tra loc. Vallongia e il Passo Costalunga – Chiusa lato Bolzano 18 SS 50 Passo Rolle al km 108 loc. Bellamonte fino al Passo Rolle per schianto alberi 19 SS 641 Passo Fedaia chiusa al km 10,000 per frana. La medesima SS è chiusa anche sul lato di Belluno per esondazione di un corso d’acqua che ha danneggiato l’intera carreggiata. 20 SS 346 Passo San Pellegrino chiusa tra il km 1,200 e il Passo S. Pellegrino per schianto alberi ed esondazioni. 21 SS 620 Passo di Lavazè chiusa sul versante di Bolzano, al km 11,500 in Comune di Nova Ponente per frana. 22 SP 71 Valfloriana Chiusura Ponte loc. Pradel e Stramentizzo 23 SP 215 Pampeago dal km 2,500 per esondazione rio e schianto alberi 24 SP 215 Pampeago dir Pramadiccio schianto alberi 25 SP 81 Passo Valles da innesto su SS 50 in loc. Paneveggio, per schianto alberi. 26 SP 250 Valfloriana dal km 5,850 loc. Fior di Bosco per smottamento. 27 SP 240 Cermis dal km 1,000 circa per esondazione rio sulla strada poco a valle della stazione intermedia. 28 SP 232 Fondovalle tra intersez 232 dir e bivio Masi per possibili cedimenti 29 SP 90 Destra Adige V tr a nord dell’abitato di Roverè della Luna per caduta sassi lungo la SP 14 in provincia di Bolzano. 30 SP 131 del Vino – diramazione Montevaccino per frana TRENTINO OCCIDENTALE 31 SS 42 Tonale e della Mendola tra il km 150,500 in località passo Tonale e il km 158,00 in località Vermiglio per caduta piante sulla carreggiata.

Il collegamento tra Vermiglio e P. Tonale è assuicurato attarverso la S.P. 94 di Stavel per i soli veicoli di peso complessivo inferiore a 18 tobbnnellate e con esclusione di autotreni ed autoarticolati 32 SS 42 Tonale e della Mendola a monte di Dimaro verso Commezzadura per frana. La riapertura è prevista per il pomeriggio del 31.10.2018 33 SS 239 Campiglio tra Dimaro e Campiglio per schianto alberi 34 SP 86 Rabbi aperta solo a fasce orarie diurne in corrispondenza della pr. km 5,000 per pericolo frana. 35 SP 4 S. Romedio chiusa al km 0,830, a valle dell’abitato di Sanzeno. 36 SP 57 Cis- Livo tra Cis e Livo, in prossimità del ponte sul torrente Barnes 37 SP 14 Lago di Tovel al km 4,000 per frana 38 SP 241 Riccomassimo per frane e schianto alberi. fraz. Ricomassimo isolata.Chiusa anche dal lato provincia Brescia 39 SP 34 Lisano e Seséna per caduta massi tra bivio per Val D’Algone e loc. Rio Bianco di Stenico. Alternative SS 237 del Caffaro e SS 421 dei laghi di Molveno e Tenno. 40 SP 222 Duron al km 11,400 in località Bolbeno nel Comune di Borgo Lares per smottamento. Deviazione attraverso la S.P. 222 dir Tonello. 41 SP 222 Duron dal km 3,600 al km 4,000 42 SP 27 Daone dir Pracul per schianto di alberi. Cadute anche linee elettirhc ea 220 kVolt di Terna e 20kV di SET. Prima intervento su linee elettriche. TRENTINO MERIDIONALE 43 SS 350 Folgaria e di Val D’Astico dal km 20,000 loc.Carbonare di Folgaria al km 21,000 loc. Nosellari per smottamenti e da loc. Buse al km 24,000 al km 27,500 confine con provincia di Vicenza, per franamenti. La strada statale è chiusa anche in Veneto. 44 SS 349 Val d’Assa -Pedemontana- Costo (Passo della Fricca) tra Pian dei Pradi e Carbonare di Folgaria per schianto alberi 45 SP 143 Francolini da loc.Francolini fino al passo Coe per schianto alberi 46 SP 2 dir della Parisa tra loc. Serrada e Fondo Grande per schianto alberi 47 SP 138 Passo della Borcola dal km 4,500, a monte di loc. Incapo, nel comune di Terragnolo, per smottamento, verso il Passo della Borcola. 48 SP 3 del Monte Baldo da loc. San Valentino al km 18 fino al confine provincia di Verona km 35 49 SS 12 Ponte sull’Adige Serravalle – Chizzola strada comunale Dx Adige chiusa per precauzione con ordinanza del Sindaco di Ala.