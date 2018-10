Camerino, gli sciacalli del Terremoto: Opera finanziata dalla Provincia di Trento nelle mani della mafia

Malavita, lavoro nero, sfruttamento e caporalato.

Questo il quadro nei cantieri per la costruzione dello studentato di Camerino, finanziati dopo il terremoto dalle province di Trento e Bolzano. (Link articolo)

Il quotidiano Fanpage ricostruisce con il titolo «Gli sciacalli del terremoto» la vicenda che ha dell’incredibile.

Stiamo parlando della ricostruzione del paese di Camerino in provincia di Macerata, uno dei punti più colpiti dal terremoto del centro Italia dove alcuni lavori sono stati finanziati dalle provincie di Trento e Bolzano.

I cantieri purtroppo sono però finiti nelle mani della malavita.

Grazie alle telecamere nascoste gli inviati di Fanpage hanno testimoniato il lavoro nero e il caporalato, come molte persone che operano senza contatto e sono sottoposte a pratiche di sfruttamento.

Operai in nero, lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, irregolari e clandestini, caporalato e sfruttamento della manodopera: così in uno dei cantieri più importanti della ricostruzione post terremoto – quello di uno studentato dell’Università di Camerino, un’opera da quasi 10 milioni di euro – alcuni imprenditori senza scrupoli hanno speculato, in un ginepraio di appalti e subappalti, sulla pelle dei lavoratori e sulle donazioni pubbliche.

Intanto, a due anni dal terremoto, sulla ricostruzione si allunga l’ombra delle mafie

Alla fine di settembre i carabinieri avevano sequestrato alcuni lotti, ora si attende l’intervento della provincie di Trento e Bolzano che come finanziatori hanno le competenze e il dovere di controllare tutte le fasi di realizzazione dell’opera che hanno finanziato con oltre 9 milioni di euro dei cittadini trentini.

Ci sono stati anche casi di lavoratori che talvolta si sono infortunati e sono stati abbandonati nei cantieri per 9, 10 ore; senza cure mediche, senza la possibilità di sporgere denuncia né di percepire nessun risarcimento. Operai che, in ogni caso, hanno lavorato sette giorni su sette, per 12/13 ore al giorno, nei cantieri della ricostruzione del terremoto Centro Italia, come schiavi sui quali scaricare responsabilità per i ritardi di istituzioni e imprese.

Il 26 ottobre del 2016 una violentissima scossa di terremoto devasta città e borghi dell’Appennino Maceratese: tra quelle maggiormente colpite anche Camerino, sede di una delle più antiche università italiane, fondata nel 1336.

Quattro giorni dopo, il 30 ottobre, una nuova scossa di magnitudo 6.5 distrugge i pochi edifici rimasti ancora agibili. Come accaduto in precedenza con i terremoti di Amatrice e Arquata del Tronto si mette in moto la macchina della solidarietà, con centinaia di donazioni private e pubbliche per dare un sostegno alle oltre 40 mila persone che nel giro di una manciata di secondi hanno perso tutto.

Tra le donazioni c’è quella della Provincia autonoma di Trento, di Bolzano e del land austriaco del Tirolo, che decidono di costruire uno studentato nelle immediate vicinanze della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino: la somma improntata è di 9 milioni e 400 mila euro per realizzare 20 moduli abitativi, ciascuno composto da 4 appartamenti di 100 metri quadri, su due piani, per un totale di 457 posti letto per studenti e studentesse.

Un’opera fondamentale per il rilancio dell’Unicam e per tutta la città, che vive anche dell’indotto economico intorno all’ateneo. Malgrado sia ben lungi dall’essere conclusa, l’opera è stata inaugurata il 6 agosto scorso nella speranza di terminare effettivamente i lavori entro novembre e poter già ospitare studenti nel nuovo anno accademico.

I lavori di urbanizzazione dell’area vengono svolti anche dalla Edilasfalti, che se li aggiudica grazie a un’offerta di quasi 780mila euro (su una base di 929.118 euro, ribasso del 15%). Titolare della società è Giulia Lucarelli, sorella di Roberto, vicesindaco di Camerino ed assessore ai lavori pubblici. Socio maggioritario della Edilasfalti è Maurizio Zeppa, marito di Lucarelli e socio anche della Voghera Est, società del Gruppo Caccamo, di Alfio Caccamo, imprenditore di origini siciliane molto attivo nelle Marche e nel 2017 indagato per riciclaggio dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona.