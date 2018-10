Scherma storica: la ”scuola” è a Villa Lagarina

Un nuovo sport si aggiunge all’offerta delle discipline praticabili a Villa Lagarina.

Si tratta della scherma storica, che da ottobre tiene i suoi allenamenti nella palestra delle elementari e che apre le porte a tutti gli interessati e le interessate. Non si tratta di un’attività di rievocazione in costume: è uno sport che si ispira alle tecniche e alle discipline del passato.

Si pratica con “simulacri” di armi, dunque non con spade vere, e prevede competizioni anche a livello nazionale. Felice per questa nuova opportunità, l’assessore comunale allo sport Andrea Miorandi: «Una novità che unisce attività fisica, cultura e storia: si esce dai canonici e tradizionali sport». Per approfondire parliamo col referente della nuova sede della “Scuola d’arme Achille Marozzo”, Andrea Rossini: «Avevamo già una sede a Trento, ora ci saranno più opportunità per diffondere questa disciplina».

Spiega ancora l’assessore Andrea Miorandi: «Appena il referente, Andrea Rossini, è venuto a espormi la pratica della scherma storica, mi sono detto: perché non supportare anche questa attività?

Viviamo in un mondo dove ci sono sport che la fanno da padrone, ma sappiamo benissimo che ci sono altrettante discipline che sono molto interessanti e innovative. Essendo all’interno del direttivo dell’Agenzia Sport Vallagarina, vengo a scoprire molti sport che ai nostri giovani sono sconosciuti, ma che potrebbero essere molto coinvolgenti, divertenti e motivanti interiormente, sì esatto, “motivanti”, perché una prerogativa dello sport è il praticarlo con convinzione e divertimento.

Una frase di Gabriella Doria diceva: “Praticare uno sport non deve fondarsi sull’idea del successo, ma bensì sull’idea di dare il meglio di sé”».

L’associazione ha iniziato l’attività, coi corsi, questo mese. «La Achille Marozzo ha sedi in Trentino, Alto Adige e Veneto – spiega Rossini – ci sono sale di allenamento a Padova, Vicenza, Trento e Verona. A Trento siamo attivi da 5 anni e abbiamo già una quarantina di atleti. Uno di loro ha vinto anche una medaglia d’oro alle competizioni nazionali.

La particolarità della disciplina attirava molte persone dalla Vallagarina e dall’Alto Garda, dunque abbiamo deciso di dare una nuova opportunità di partecipazione, aprendo una sede qui. Abbiamo sempre avuto un grande supporto dalla Uisp, il cui presidente ci ha suggerito di rivolgerci al Comune di Villa Lagarina, da cui abbiamo avuto un ottimo riscontro».

L’associazione si chiama “Sala d’arme Achille Marozzo Lagarina” ed è affiliata a una realtà nazionale il cui nome è, appunto, “Achille Marozzo”. Chi era costui? Da Wikipedia: «Achille Marozzo (1484 – 1553) è stato un maestro di scherma, considerato uno dei più importanti, se non il più importante, maestro della cosiddetta “Scuola Bolognese” di scherma, nonché padre fondatore della scherma italiana.

Alcune fonti storiche attestano che sia uno tra i pochi combattenti a non essere mai stato sconfitto in duello» (per approfondire: https://it.wikipedia.org/wiki/ Achille_Marozzo).

Vediamo come si svolge questa disciplina. Lo spiega ancora Andrea Rossini: «È la ricostruzione del combattimento con le armi bianche; dal punto di vista storico ci rifacciamo principalmente alla scherma rinascimentale bolognese, quella che per prima ha prodotto una serie di trattati. Lavoriamo però anche con la storia dal Medioevo al primo Novecento, insomma, prima che lo sport diventasse olimpico e soprattutto prima che fosse introdotta l’elettricità.

Nei nostri duelli ci sono un minimo di 3 e un massimo di 5 arbitri oltre a un segnapunti, niente led e sensori».

Ispirazione storica ma sport vero. «Sì, c’è un incrocio di tante cose: l’aspetto storico culturale, quello marziale e quello sportivo. Ogni atleta apprezza più l’una o più l’altra cosa: c’è chi è orientato alla parte agonistica e chi invece, magari, fa parte anche di gruppi di rievocatori ed è dunque più interessato dalla parte storica».

Lo sport, come detto, si pratica con simulacri di armi e protezioni per il corpo, in modo da poter duellare in completa sicurezza. A Villa Lagarina si allenano già una decina di persone e se si vuole provare si può iniziare anche senza alcuna preparazione pregressa, perché il corso proposto ora è di livello base.

L’associazione accetta uomini e donne dai 16 anni in su; per informazioni: andrea.rossini@achillemarozzo. it; telefono: 351-9731770 o 339-3436102; Facebook https://www.facebook.com/ SAAMlagarina/.

Le lezioni si tengono il lunedì dalle 19.30 alle 21.30.