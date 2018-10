Meteo: nel weekend rischio nubifragi al nord

Dieci scuole del territorio di Trento, un migliaio di bambine e bambini coinvolti, quindici giochi/percorsi, momenti di informazione e formazione degli insegnanti referenti del progetto: Kids Go Green, il gioco didattico interattivo sviluppato dalla Fondazione Bruno Kessler all’interno del progetto Bambini a piedi sicuri, prosegue grazie al supporto e alla collaborazione dell’Ufficio Politiche giovanili e si conferma una modalità sempre più apprezzata per imparare a muoversi in città in modo sostenibile. (altro…)

