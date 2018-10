Biennale di Venezia: da Molveno al Piceno per la riqualificazione e lo sviluppo sostenibile dei territori

Il Lago di Molveno e il Collettivo OP ritornano grandi protagonisti all’interno del progetto SNAI – Strategia Nazionale per le Aree Interne. Un progetto pensato nell’ottica di riqualificazione della cultura, dei mestieri antichi e dei luoghi che hanno fatto grande la storia della nostra penisola e hanno fatto dell’Italia un luogo sognato e desiderato nel mondo intero.

La SNAI è nata con l’intento di riqualificare le “Aree interne”, ovvero quei territori che occupano il 60% della superficie nazionale, lontani dai principali centri italiani, che dal secondo dopoguerra ad oggi, hanno subito un graduale processo di marginalizzazione, segnato dal calo della popolazione e dall’abbandono di tanti mestieri antichi. Territori che sono la culla delle nostre origini e che per questo motivo lo sforzo del SNAI e di Arcipelago Italia, alla Biennale di Architettura di Venezia, è quello di portare alla pubblica evidenza la necessità di sostenere attività volte al recupero di zone che rischiano di venir dimenticate.

Il progetto ideato dal Collettivo OP per la riqualificazione dello svuotamento del Lago di Molveno va esattamente in questa direzione. Ovvero, le attività artistiche messe in atto per Molveno, col sostegno del Comune, della Trentino School of Management e della Provincia autonoma di Trento, uniti alla partecipazione di partner locali e dell’Associazione internazionale Bambini Cardiopatici nel Mondo, hanno trasformato la criticità dello svuotamento del Lago in un potente mezzo di comunicazione a livello nazionale.

Su questa positiva esperienza il territorio del Piceno, nelle Marche, ha dato avvio ad un nuovo progetto similare, ideato dal Collettivo OP con il gruppo tecnico del GAL Piceno. Anche in questo caso, arte e cultura sono le grandi protagoniste per il recupero, la riqualificazione e lo sviluppo sostenibile dei territori del Piceno, alcuni di questi colpiti dal terremoto. Come per l’esperienza di Molveno, anche in questo caso la chiave dell’iniziativa sta nel coinvolgimento di chi vive ed ama quelle terre violate, per creare una concreta e stimolante speranza per il domani, sfruttando la forza del patrimonio del passato.

L’appuntamento è per venerdì 26 ottobre 2018 dalle ore 11.00 alle 13.30, presso il Padiglione Italia alla 16° Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia. Verranno presentati i progetti di Molveno e del Piceno all’interno del SNAI – Beni collettivi, Architettura e Paesaggio nella Strategia Nazionale per le Aree Interne – e l’ultimo lavoro del Collettivo OP. Ovvero il fascicolo titolato “Opera dello Svelamento Conoscenza e Rinnovamento delle Acque – Lago di Molveno #OP17 che fornisce un’ampia documentazione su questa esperienza e sulla sua ripercussione in Italia, con cui si illustra l’approccio creativo, la realizzazione e le attività di diffusione svolte.

Per info: www.collettivoop.com

