Prima vittoria della stagione per l’A.S.D. Thai Gym Cles

Gli atleti dell’A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) Thai Gym Cles ancora una volta hanno dimostrato di essere una grande squadra cogliendo la prima vittoria stagionale per l’annata sportiva 2018/19.

Domenica 14 ottobre scorso, presso l’”Officina della Birra” a Bresso in provincia di Milano, si è svolta una gara di incontri light per la disciplina di Muay Thai, organizzata dalla FISCAM Lombardia.

Per l’A.S.D. Thai Gym Cles, l’allenatore nonchè Direttore Tecnico Pier Perica Milos ha portato a combattere tre atleti, rispettivamente Sami Zaglou, Gianmarco Penasa e Inis Fazlovic, quest’ultimo al suo primo incontro.

Pubblicità Pubblicità

Ad uscire vittorioso è stato Gianmarco Penasa, 15 anni, che ha superato nettamente l’avversario, mentre Sami Zaglou , 16 anni, ha perso ai punti dopo un entusiasmante incontro .

Non è andata ugualmente bene per Inis Fazlovic, 14 anni, che purtroppo si è dovuto fronteggiare con un atleta molto più anziano di lui (quasi 40 anni); e da qui bisognerebbe indubbiamente rivedere il regolamento. L’incontro è stato disputato solamente perchè si trattava della categoria light, cioè si gareggia con protezioni; se fosse stata a livello superiore l’allenatore avrebbe sicuramente ritirato il suo atleta perchè non sarebbe stato un incontro corretto sia a livello tecnico che morale. Ma questa esperienza comunque può giovare ai giovani combattenti, trattandosi di autodifesa, dato che nella vita è difficile trovarsi ad affrontare un nemico tuo pari, perciò le gare in questo senso diventano istruttive.

Pubblicità Pubblicità

L’annata dunque è iniziata favorevolmente per l’Associazione; attualmente il Maestro Pier Perica Milos, Istruttore Nazionale Coni iscritto alla FIKBMS, cioè Federazione Italiana Kick Boxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe, sta tenendo i seguenti corsi:

– per i bambini nella sala polifunzionale del C.T.L. (Centro per lo Sport e il Tempo Libero) di Cles il martedì e il giovedì dalle 17,00 alle 18,00;

– presso la sala di via Tiberio Claudio 52 per principianti il martedì e il giovedì dalle 18,30 alle 20,00 per agonisti il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 18,00 alle 20,00.

Info: 3286796572 – milosp75@yahoo.it