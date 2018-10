Lions Club Rovereto Host: Daniele Ceschin narra della Prima Guerra Mondiale in Vallagarina

E’ scomparsa in questi giorni un’altra insegnante che ha fatto la storia della scuola di Rovereto, la prof.ssa Maria Dolores Bonatti in Niccolini, docente di lingua tedesca in vari Istituti della nostra città, quali il Liceo “Antonio Rosmini” e le scuole medie “Damiano Chiesa“.

«Io la ebbi quale docente proprio alle suddette scuole medie, site in Corso Rosmini, dall’ottobre 1970 al giugno 1973. Insegnante molto capace, esigente, severa il giusto, ma al tempo stesso sempre puntuale e imparziale nei giudizi. Devo ammettere con sincera emozione che se oggi porto con me una media conoscenza della lingua di Goethe lo devo sicuramente a lei.

Ricordo con viva nostalgia un simpatico significativo episodio. Erano i primi giorni della prima media ed eravamo in trepidante attesa della prima ora di tedesco. C’era parecchio rumore nella classe, un chiacchiericcio assai vivace tipico di ragazzi di 12 anni. Lei silenziosamente si presentò sulla porta dell’aula, batté i tacchi delle scarpe in modo tale che da allora e per i tre anni seguenti nella nostra classe durante le sue ore di lezione non volò più una mosca.

Fino a parecchi mesi fa ho avuto il privilegio di incontrarla nella zona della città in cui abitava, era l’occasione per rinverdire molti ricordi e farci reciprocamente gli auguri, mi chiedeva della mia famiglia e soprattutto di mio figlio. Era sempre un grande piacere scambiare due parole con lei.

Era anche il momento per ricordare suo marito, il prof. Alessandro Niccolini, che io ebbi quale insuperabile appassionato insegnante di matematica al Liceo Rosmini. Desidero ringraziarla per quanto mi ha insegnato, anche in termini di impegno scolastico, visto come propedeutico all’impegno e alle fatiche a cui siamo chiamati tutti nella vita.

Ai figli porgo le mie più sentite condoglianze».

