Trento giovani: le opportunità di finanziamento dei progetti

È riaperta la stagione “A caccia di idee” dei piani giovani di zona Trento e Arcimaga, un’opportunità per co-progettare e veder finanziati i progetti rivolti al mondo giovanile. Per il 2019 le priorità su cui progettare sono:

1- informazione e comunicazione: progetti che valorizzino le reti di collaborazione formali e informali esistenti, creando o rinforzando alleanze e sinergie nella comunicazione, promozione e diffusione dello strumento PGZ a ragazzi e giovani, soprattutto nell’accompagnamento di questi ultimi all’informazione, sia a livello cittadino sia a livello circoscrizionale

2- target e partecipazione: progetti che promuovano l’inclusione sociale della fascia d’età 11/18, fetta sempre più rilevante di giovani fragili, favorendo la loro partecipazione e integrazione in gruppi di pari e lavorando sulla capacità di tali gruppi di accogliere e gestire la diversità

Pubblicità Pubblicità

3- innovazione sociale: progetti che mantengano e valorizzino le reti di collaborazione con le associazioni, i gruppi giovanili, il mondo della scuola, l’università, il terzo settore e gli attori della cultura

4- sostegno alla progettualità dei giovani in un’ottica di sviluppo all’imprenditività: progetti che sostengano l’autonomia, l’acquisizione di competenze professionali dei giovani adulti e la capacità di tradurre le idee in azione mettendo in campo creatività, innovazione, assunzione di rischi, capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere gli obiettivi

5- cittadinanza attiva e globale: progetti che sostengano la crescita dei giovani come cittadini attivi e responsabili a livello locale e globale, incoraggiandoli a mettere a disposizione di sé stessi e della comunità il loro impegno civico, la loro forza innovatrice e le loro energie.

Pubblicità Pubblicità

Per supportare il lavoro di co-progettazione sono in programma dei workshop dedicati alla raccolta di idee mercoledì 3 ottobre alle 17 presso lo sportello Civico 13 in via Belenzani e lunedì 8 ottobre alle 17 presso la sala della circoscrizione F. Giacomoni a Gardolo in piazzale Groff 3.

Per favorire la co-progettazione, entro giovedì 11 ottobre è vivamente consigliato inviare la scheda idea a ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it.

Mercoledì 17 ottobre alle 17 presso la sala della Natività in via Belenzani, 19 si terrà un laboratorio di progettazione.

Domenica 25 novembre è fissato il termine ultimo per l’invio del progetto definitivo e della relativa documentazione a servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it.

I progetti verranno valutati durante i mesi di dicembre e gennaio e potranno essere realizzati entro dicembre 2019.

Scheda idea e modulistica di progettazione sono scaricabili dal sito www.trentogiovani.it alla sezione piani giovani di zona dove sono pubblicate le priorità previste nel piano strategico giovani, il vademecum per la creazione progetti e i criteri di valutazione.

Per iscriversi agli incontri, tutti gratuiti, o chiedere ulteriori informazioni è possibile contattare le referenti tecniche organizzative Daniela Pederzolli (n. tel. 0461 884137, daniela.pederzolli@comune.trento.it) e Nadia Tomasi (n. tel. 0461 884247, nadia.tomasi@comune.trento.it) oppure la segreteria dell’ufficio politiche giovanili (n. tel. 0461 884240, ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it).