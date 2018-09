Alla scoperta del candidato: Barbara Balsamo (Autonomisti Popolari)

Nelle scorse settimane abbiamo conosciuto l’avvocata Barbara Balsamo (articolo1 e articolo2) che si presenta, per il rinnovo del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, nella lista degli Autonomisti Popolari per la coalizione del Centrodestra Popolare Autonomista.

In vista delle prossime elezioni (21 ottobre 2018) proseguono le interviste del nostro giornale con l’intento di approfondire le idee dei candidati ed i programmi dei partiti, per dare ai lettori e soprattutto agli elettori la possibilità di farsi un’idea chiara in attesa dell’election day.

Ricordiamo ai lettori che l’approfondimento col candidato è costituito da due interviste e che la seconda intervista all’avvocata Barbara Balsamo sarà pubblicata tra una settimana.

Pubblicità Pubblicità

Le nostre domande toccheranno aspetti generali e particolari della politica e della società trentina, scopriremo la posizione dei candidati in merito ai dubbi, alle paure ed alle speranze dei cittadini in questo momento di incertezza e transizione.

Ma approfondiamo, senza indugi, le idee della candidata.

Avvocata Balsamo, la coalizione del “centrodestra popolare autonomista” si autodefinisce «la coalizione del cambiamento». Cosa cambierebbe in primis per il Trentino, secondo lei, in caso di affermazione di questa coalizione?

Pubblicità Pubblicità

«Secondo me cambierebbe la percezione della giustizia come già avviene a livello nazionale. Adesso ognuno di noi si sente libero di poter esprimere il proprio disagio e il proprio malessere in quanto con le elezioni del 4 marzo si è avuta la liberazione delle anime e ora le persone affermano il loro pensiero e il loro giudizio sulle cose con la voce invece che tenere sempre il tono basso per paura di essere giudicati male dagli altri. Finalmente si dà il nome giusto alle cose senza timori. Lo stesso avverrebbe anche in Provincia. In Autonomisti popolari la lista racconta, con i propri candidati, la storia di ogni professione, di ogni lavoro e di ogni età rappresentando l’intera popolazione trentina.»

Molti elettori temono che l’alleanza con la Lega possa mettere in secondo piano le istanze degli altri partiti della coalizione, così come era già successo col PD nella coalizione di centrosinistra-autonomista. Saranno capaci gli autonomisti popolari di fare sentire la propria voce?

«Io credo di sì perché il percorso è stato delineato in modo preciso fin dall’inizio ed è stato condiviso. La stessa sottoscrizione di Salvini all’accordo programmatico con indicazione dei punti fondamentali per Autonomisti Popolari costituisce per noi una garanzia. Inoltre, l’autonomia non solo amministrativa e funzionale ma intesa come la persona al centro (come uso dire io) e come esaltazione delle competenze e dei bisogni del singolo sono concetti che costituiscono la base di una buona politica e che sono anche della Lega. Quindi credo non si verificherà l’ipotesi di dover alzare la voce per questo.»

Gli autonomisti popolari raccolgono al proprio interno “anime diverse” mi riferisco agli Schützen, agli Alpini ma anche ai Freiheitlichen, è una convivenza possibile? In che modo possono essere conciliate tutte queste istanze, spesso in contrasto tra loro?

«La convivenza è possibile senza dubbio in quanto è stata una scelta di tutti la partecipazione al movimento e pertanto ci sarà il rispetto delle scelte. Loro stessi hanno contribuito a delineare il programma del partito e quindi lo hanno condiviso.»

«Prima i trentini» è il claim della campagna elettorale di Salvini che viene declinato per il popolo di ogni regione italiana. In provincia autonoma c’è una parte di elettorato, proveniente da altre regioni, che non ha ancora raggiunto i dieci anni di residenza. La preoccupazione di queste persone è quella di una eventuale stretta sul welfare legata proprio al numero di anni di residenza, che da tre si è vociferato di voler innalzare a dieci, per consentire l’accesso alle prestazioni. È una possibilità reale nella probabile revisione del welfare?

«A me sembra che il claim “prima i trentini” sia stato declinato rispetto al problema degli immigrati richiedenti asilo ed in riferimento alle risorse che l’attuale legislatura ha voluto stanziare per la loro istruzione, per il loro inserimento nel mondo del lavoro e per la loro formazione. Il Trentino ha già gravi problemi derivati anche dalla crisi e pertanto ritengo che le risorse vadano impegnate per la gente trentina senza dover per forza adottare forme di assistenzialismo nei confronti di terzi che probabilmente poco apporteranno al nostro territorio.»

Sicurezza e immigrazione, senza che i due termini vengano necessariamente associati in maniera negativa, la sua posizione in merito?

«Senza dubbio negli ultimi anni non possiamo negare che i due termini siano stati associati. Chiaramente sarà necessaria una politica sul territorio per fermare il buonismo e l’assistenzialismo nei confronti degli immigrati. Sarà necessario utilizzare tutti gli strumenti possibili per fermare l’immigrazione clandestina e soprattutto per evitare che immigrati anche regolari sostino nei nostri parchi nella nullafacenza e nell’ottica di una amministrazione che in qualche modo provvede a loro consentendo loro di limitare il nostro vivere quotidiano costretti a delinquere per avere una vita dignitosa. Sul territorio sarà necessario incrementare le risorse umane e dotarle di strumenti atti in ogni modo a riportare la legalità ed a restituire le città alle persone.»

«Il Trentino è da sempre il ponte tra la cultura mediterranea e quella Mitteleuropea». Quanto è vera oggi quest’affermazione per lei, e quale sarà il ruolo dell’Euregio in caso di insediamento in Trentino del governo del “centrodestra popolare autonomista”?

«Tra Autonomisti Popolari e Lega, con firma di Matteo Salvini, è stato sottoscritto l’accordo programmatico che garantisce, tra le altre cose, il conferimento di funzioni reali e non meramente rappresentative all’Euregio, attribuendo competenze politiche condivise chiaramente a livello di Euroregione nei vari settori quali ad esempio la viabilità e i trasporti, il turismo e anche nell’istruzione. Quindi il ruolo dell’Euregio acquisirà pregio e potrà comportare una condivisione di progetto per la programmazione e promozione territoriale. Acquisirà anche un ruolo importante nella condivisone di scelte politiche nell’ambito sanitario.»

Doppio passaporto e doppia cittadinanza, al momento c’è il “NO” di Salvini e la forte presa di posizione della Farnesina contro il governo austriaco di Kurz. Qual è il suo punto di vista?

«L’idea e il progetto non è stato assolutamente abbandonato. Non è una questione etnica ma è una questione di identità e anche di DNA. Volontariamente potrà essere richiesta dai trentini che abbiano degli antenati tirolesi chiaramente con supporto documentale. La Lega Trento non è contraria a questo mi pare.»

In che modo riformerebbe l’ente Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol?

«Bisogna restituire alla Regione la piena dignità istituzionale valorizzandone il ruolo con un proprio Presidente eletto senza alternanza tra i due Presidenti Provinciali. Deve ritornare ad essere un ente con le proprie competenze per i temi, soprattutto, territoriali e non limitati strettamente al territorio provinciale. Valutare di restituire alla Regione vecchie competenze e di darne nuove tra cui anche che sia la Regione l’interlocutore primario per il rinnovo della concessione dell’A22.»

Quali sono i valori a cui si ispira?

«Sono i miei valori che costituiscono il cardine del mio modo di essere e della mia vita. Il valore principale per una vita migliore in questa società è sicuramente quello di utilizzare in maniera semplice e diretta l’energia di Buona Volontà dando nelle proprie attività e nei rapporti con gli altri e nei rapporti anche con le attività quotidiane il meglio di noi cercando di essere anche obiettivi sui propri limiti e sulle proprie debolezze. Un grande valore che non è caratteristica comune nella nostra società è senza dubbio l’onestà intesa come onestà interiore nel proporsi veri quali siamo alle persone. Credo che quando manca la verità, che non equiparo alla falsità, è certo che vengano inquinati i rapporti impedendo di far crescere e di far emergere la parte buona di qualunque contesto. La giustizia è un altro valore su cui si basa il mio pensiero sia politico che personale per ripulire il quotidiano dalla corruzione, dalla violenza e dal decadimento delle relazioni quotidiane: violenza che negli ultimi anni ci arriva pure dalle istituzioni che ogni giorno prendono decisioni che noi percepiamo come ingiuste.»

Cosa significa per lei “Autonomia”?

«L’autonomia per me è gestione delle competenze e distribuzione delle risorse per il soddisfacimento dei bisogni della persona.»

L’appuntamento con i lettori e gli elettori, per la seconda intervista con l’avvocata Barbara Balsamo, è tra una settimana.

A cura di Mario Amendola