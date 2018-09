Trento: Alessio Marchiori investito sulle strisce pedonali in centro

Alessio Marchiori, 45 anni noto membro del Patt, è stato investito sulle strisce pedonali ieri a Trento.

Marchiori era appena uscito dalla Sala del Consorzio dei Comuni Trentini dove si era tenuto un corso di aggiornamento per giornalisti.

Erano circa le 12:30 quando una Toyota Aygo, guidata da una donna di colore, lo ha investito mentre cercava di raggiungere il lato opposto di via Torre Verde.

Marchiori ha riportato ferite alla testa e contusioni a una gamba ma non è in serio pericolo ed ora è affidato alle cure dei medici dell’ospedale Santa Chiara.

La donna che guidava l’auto si è fermata a prestare soccorso ed è in stato di shock, probabilmente per aver commesso un errore di manovra non intenzionale.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze dei presenti.