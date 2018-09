Serie D, terza giornata: domenica Trento a caccia della prima vittoria in Friuli

Dopo la sconfitta contro il Cartigliano e il pareggio conquistato sul campo del Sandonà, il Trento affronta la seconda trasferta di fila e va a caccia del primo successo stagionale sul campo del Cjarlins Muzane, formazione della provincia di Udine che punta a disputare un campionato d’alta classifica.

Si gioca domani alle ore 15.00 a Carlino (UD) e la gara è valida per la terza giornata del Girone C di Serie D.

Nelle prime due sfide della stagione, i friulani hanno conquistato quattro punti, frutto del successo ottenuto contro il Belluno e del pareggio sul campo del Cartigliano.

Dirigerà la sfida il Signor Davide Faraon di Conegliano, coadiuvato dagli Assistenti Arbitrali Francesco Facchini di Bologna e Gianluca Scardovi di Imola. Calcio d’inizio alle ore 15.

In campo

Mister Claudio Rastelli non potrà disporre ancora degli squalificati Federico Sorbo e Gianluca Zucchini, che sconteranno il secondo turno di squalifica.

Gli avversari

L’Asd Cjarlins Muzane nasce nel 2003 dall’idea della famiglia Zanutta, realtà imprenditoria di lungo corso operante nel settore dell’edilizia e dell’arredo casa. L’intento era quello di unire in una sola società sportiva due località della provincia udinese, Muzzana del Turgnano e Carlino, assai vicine tra di loro da un punto di vista geografico ma “lontane” per vocazioni, tradizioni e origini storiche. Dall’esordio ad oggi la società ha scalato tutte le categoria regionali, partendo dalla Terza Categoria e centrando, nel 2017, la storica promozione in serie D.

La formazione friulana è guidata da Stefano De Agostini, ex calciatore professionista di ottimo livello (ha militato con Lucchese, Nocerina, Reggiana, Napoli, Atalanta, Cremonese, Venezia, Como, Forlì e Trento) e già allenatore di Azzanese, Sacilese, Opitergina, Mezzocorona, Sambonifacese, Tamai e, dallo scorso febbraio, alla guida del Cjarlins Muzane.

Gli elementi di spicco dell’organico sono l’esperto attaccante Mehdi Kabine, ex San Polo Gemeaz, Belluno, Arzachena, Pro Sesto, Sacilese, Carpi, Altovicentino, Rimini, Triestina, Campodarsego e Mestre, il difensore centrale Emanuele Politti (in C1 con Hellas Verona e Mestre, in C2 con Itala San Marco e Delta Porto Tolle, in D con Tamai, Delta e Mestre), il 36enne centrocampista Luka Spetic (in serie D con Tamai, Delta Porto Tolle, Kras Repen e Cjarlins Muzane) e il centravanti Ziga Smrtnik che, dopo aver calcato i campi della serie A slovena per diverse stagioni, lo scorso anno è passato al Cjarlins Muzane, con cui ha realizzato 12 reti in categoria.

I colori sociali del Cjarlins Muzane sono l’arancio e il blu e la squadra disputa le gare casalinghe allo stadio “Della Ricca” di Carlino.

Gli ex della partita

L’unico ex della sfida di domani sarà il centrocampista offensivo Marco Duravìa, approdato in estate al Cjarlins Muzane e lo scorso anno – da settembre a dicembre – in forza al Trento con cui ha totalizzato 13 presenze.

I precedenti

Quella di domani sarà la prima sfida in assoluto tra Trento e Cjarlins Muzane.

Partite e arbitri della terza giornata (ore 15)

Adriese – San Giorgio (Molinaro di Lamezia Terme)

Chions – Tamai (Papale di Torino)

Cjarlins Muzane – Trento (Faraon di Conegliano)

Delta Porto Tolle – Belluno (Catanzaro di Catanzaro)

Este – Campodarsego (Sicurello di Seregno)

Levico Terme – ArzignanoChiampo (Nicolini di Brescia)

Sandonà – Clodiense Chioggia (Gigliotti di Cosenza)

Union Feltre – Montebelluna (Peletti di Crema)

Virtus Bolzano – Cartigliano (Di Nosse di Nocera Inferiore)

La classifica del girone C

Este e Campodarsego 6 punti; Cartigliano, Cjarlins Muzane e Adriese 4; Montebelluna, Clodiense Chioggia, Chions, San Giorgio, Union Feltre e Levico Terme 3; Belluno, Delta Porto Tolle, Trento, Sandonà, Tamai, Virtus Bolzano e Arzignanochiampo 1.

I CONVOCATI

PORTIERI: Barosi (00); Russo (92).

DIFENSORI: Badjan (99); Baronio (99); Carella (98); Cazzago (00); Kostadinovic (92); Panariello (89); Romagna (99).

CENTROCAMPISTI: Bertaso (98); Dragoni (90); Furlan (85); Islami (00); Paoli (97); Selvatico (89); Trevisan (00).

ATTACCANTI: Bardelloni (90); Bertoldi (88); Bosio (92); Ferraglia (99).