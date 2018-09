Pallamano, domani Siena – Pressano in diretta tv

Col bottino di una vittoria in tre partite la Pallamano Pressano CR Lavis si addentra definitivamente nel campionato di Serie A1 maschile, giunto alla quarta giornata. L’impegno di questo weekend riserva ai gialloneri di mister Branko Dumnic un compito non facile: avversaria in trasferta sarà infatti la EGO Handball Siena, frutto del nuovo progetto che lega la pallamano allo sviluppo nelle grandi città.

Progetto ambizioso quello affidato a mister Alessandro Fusina – nelle ultime stagioni sulla panchina del Bolzano – che ha raccolto 3 punti fino ad oggi a fronte dei 2 conquistati da Pressano. Una gara che potrebbe dunque lanciare definitivamente in classifica una delle due squadre: il match – in programma alle 17.15 al PalaEstra – è inoltre stato designato come partita di cartello della quarta giornata ed andrà in diretta televisiva su Sportitalia, la seconda diretta TV per i colori gialloneri dopo la gara d’apertura contro Bolzano.

Sarà quindi una vetrina importante sia per Pressano che per la EGO Siena, entrambe determinate a restare nella prima metà della classifica. In casa giallonera soprattutto c’è bisogno di fare punti per risollevare una classifica che soltanto sabato scorso ha cominciato a sorridere: Giongo e compagni devono raggiungere quota 4 punti per non staccarsi dal gruppone di testa, in vista della lunga pausa che fra ottobre e novembre terrà fermo il campionato.

Qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre ma Pressano dovrebbe recuperare qualche influenzato proprio nella giornata di oggi, consentendo così a Dumnic di poter contare su tutto il potenziale della squadra. A presentare la sfida, fissata per le 17.15 al PalaEstra Mens Sana di Siena (arbitri Carrino-Pellegrino), è il portiere giallonero Valerio Sampaolo: “Quella che affronteremo sarà una partita tutt’altro che semplice; noi andremo a Siena per vincere e rimanere il più possibile vicini alle squadre in testa. Con questa formula di campionato le partite fuori casa sono importantissime e come abbiamo visto non si può sottovalutare nessuno.

Il Siena è una buona squadra e ha anche più punti di noi. Cercheremo di entrare in campo aggressivi sin dal primo minuto, non possiamo permetterci altri passi falsi.”

L’incontro sarà trasmesso in diretta su SportItalia (can. 60) e per tutti gli appassionati gialloneri è programmato un ritrovo al Bar Leimer di San Lazzaro per seguire tutti assieme il match e sostenere i gialloneri.

