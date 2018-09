In Trentino ci sono 1471 richiedenti asilo e 46.000 residenti stranieri

Nuovo incontro ieri sera al «Bistrò alle Torri» di Madonna bianca per i due candidati di Agire per il Trentino Gian Piero Robbi e Daria Rossi

Durante la serata davanti ad una trentina di persone i due candidati del movimento Agire per i Trentino hanno spiegato alcune tematiche del programma del movimento alleato con il centrodestra autonomista popolare ed hanno risposto alle domande dei presenti apparsi molto interessati.

Vaccini, povertà, sanità, lavoro, disabilità, conciliazione femminile, e giovani.

Questi i temi trattati ieri sera nella serata moderata dal nostro editore Roberto Conci.

«Gli argomenti trattati ieri sera sono sempre più di attualità purtroppo» – spiega Gian Piero Robbi.

Durante la serata una persona presente ha raccontato la sua triste storia, «ho perso 3 figli e mia moglie in un’incidente anni fa – ha spiegato un uomo sulla quarantina – sono malato agli occhi e nessuno mi aiuta, per ora sto dormendo in macchina»

Robbi ha sottolineato come nessuno deve sentirsi escluso e deve rimanere indietro, «Uno dei miei obiettivi – ha concluso Robbi – è costruire un nuovo welfare dove le risorse vengano gestite in modo diverso e più equilibrato, purtroppo gli ultimi anni le politiche del centro sinistra hanno portato povertà e sanità più cara e inefficiente, un trand questo che il centrodestra cambierà da subito»

Stasera terzo appuntamento dei 15 programmati dell’ «Aperitivo Sociale Tour».

Si replica al Cafè 54 di via Sanseverino a Trento, inizio ore 20.30 con l’esibizione della cantante Alina Scrab, poi via al dibattito moderato da Roberto Conci, e alla fine largo al piccolo buffet offerto dai due candidati.