I lavoratori di Acquaspace e Tessil4 mangeranno il panettone

Mangeranno il panettone gli 80 lavoratori dipendenti di Acquaspace e Tessil4.

Questa la novità dopo l’incontro che si è svolto a Confindustria fra sindacati e vertici di Aquaspace.

Si temeva l’annuncio di licenziamenti dopo le brutte notizie arrivate l’altro ieri in tribunale, dove era in programma un’udienza per decidere l’incidente probatorio, teoricamente decisivo per il futuro dell’impianto di trattamento rifiuti, sigillato dal febbraio scorso dopo una indagine della Direzione Distrettuale Antimafia.

Il perito aveva chiesto una proroga fino al 19 dicembre.

L’azienda aveva detto di non poter attendere oltre settembre senza riprendere la produzione, ma oggi il limite è stato spostato al 19 dicembre in attesa di conoscere l’esito della perizia

“Nessuno perde il lavoro per la questione giuridico finanziaria che stiamo attraversando” – E’ così che ha aperto l’incontro Giulio Bonazzi facendo si che tutte le nuvole sul futuro di Tessil4 e Aquaspace scomparissero

L’incontro tenutosi presso Confindustria Trento ieri 28 settembre tra le direzioni di Tessil4 e Aquaspace rappresentati da Giulio Bonazzi, Vivaldi, Scalcinati e Campedelli e Karim Tonelli per Aquaspace assistiti da Salvi di Confindustria e le Segreterie provinciale di Uiltec Uil, Femca Cisl e Filctem Cgil aveva come oggetto appunto il futuro di queste due aziende.

«Come Uiltec eravamo seriamente preoccupati per l’ulteriore spostamento del termine dell’incidente probatorio dato che Aquaspace aveva più volte detto che settembre era il termine ultimo e non avrebbe proseguito oltre se non vi fossero stati degli sviluppi in merito al sequestro del depuratore di Aquaspace».

La proprietà ha invece deciso di proseguire mantenendo in forza gli attuali dipendenti. “Abbiamo speso 5 milioni di euro per costruirlo, ne spenderemo altri 2 milioni di euro per far capire che siamo onesti”

«Adesso guardiamo in avanti, augurandoci che arrivino risposte ai 9 quesiti posti al perito che sta analizzando le procedure utilizzate da Aquaspace» – spiegano dai vertici del sindacato