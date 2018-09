Ciclisti e comportamenti scorretti a Trento

I ciclisti sono da sempre visti come le vittime degli automobilisti, ma spesso alla guida delle loro biciclette mettono in atto comportamenti scorretti, nei confronti dei pedoni, che talvolta causano incidenti e conseguenze spiacevoli. Riceviamo e pubblichiamo le considerazioni di un nostro lettore sui comportamenti dei ciclisti a Trento.

Gentile direttore,

Con riferimento al vostro recente articolo sul divieto d’uso del cellulare in bicicletta nei Paesi Bassi (link), colgo l’occasione per estendere a tutti i lettori una riflessione sui comportamenti scorretti dei ciclisti a Trento, soprattutto nei confronti dei pedoni.

Tra i vari primati del Trentino spicca anche quello del territorio con il maggior numero di piste ciclabili d’Italia. Tuttavia, la grande disponibilità di piste ciclabili non implica, automaticamente, un utilizzo corretto delle stesse da parte dei ciclisti trentini ed extracomunitari presenti in provincia.

La mia non è una semplice lamentela, ma piuttosto un augurio che i ciclisti possano, in un futuro prossimo, iniziare a fare un uso corretto e consapevole della propria bicicletta, imparando a rispettare anche i diritti dei pedoni e comprendendo che il loro mezzo se usato male può provocare danni alla salute di terzi, ma anche a quella degli stessi ciclisti.

Non è inusuale notare, in centro città, che spesso i ciclisti usano le proprie biciclette sui marciapiedi riservati esclusivamente ai pedoni, mentre la pista ciclabile è sul marciapiede opposto, ed hanno anche la sfacciataggine di scampanellare per farsi dare spazio per il passaggio.

Altre volte, invece, sfrecciano a velocità pericolosa sulla ciclabile, ad esempio su quella di corso 3 novembre 1918, senza dare mai la precedenza ai pedoni che intendono attraversare la ciclabile, eppure sulla ciclabile sono ben presenti le strisce per l’attraversamento pedonale, ricordo ai ciclisti che i pedoni hanno la precedenza anche sulle biciclette.

Insomma, i ciclisti pretendono i loro diritti nei confronti degli automobilisti, ma non sono disposti a riconoscere i diritti dei pedoni.

Non parliamo poi del fatto che ogni palo disponibile in città, anche su proprietà privata, viene utilizzato per il parcheggio e l’ancoraggio di una bicicletta, non se ne può più della tracotanza dei ciclisti.

Secondo me anche i ciclisti, al pari degli automobilisti, dovrebbero superare un esame ed ottenere una patente di guida della bicicletta (se non ricordo male esiste già a Londra), anche perché ci possono essere ciclisti che non posseggono una patente di guida (adulti, adolescenti, bambini) e quindi possono ignorare le più elementari regole della circolazione stradale, mettendo in pericolo se stessi e gli altri.

Allo stesso modo, a mio avviso, sarebbe utile prevedere anche un’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (ovviamente a minor costo rispetto a quella per le automobili) e non sarebbe sbagliato dotare le biciclette di targa ed anche di numero di telaio, da un lato per riconoscerle in caso di incidente con “fuga ed omissione di soccorso” e dall’altro per aiutare il riconoscimento delle biciclette rubate.

Infine, non vedrei male il pagamento di una piccola imposta per assicurare la realizzazione e la manutenzione delle piste ciclabili, al pari di quanto succede per le automobili, non vedo perché i costi delle ciclabili debbano essere ad esclusivo carico dell’intera comunità e non a carico di chi le piste le usa e le consuma.

Questo il mio pensiero per sensibilizzare i ciclisti ad un uso più corretto e consapevole delle biciclette, nel rispetto dei pedoni e degli automobilisti.

La strada è di tutti e dev’essere usata, in sicurezza, da tutti.

Grazie, Marco K.