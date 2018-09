Calcio in lutto, è morto l’ex arbitro Luigi Agnolin

E’ morto oggi l’ex arbitro internazionale Luigi Agnolin. Aveva 75 anni.

Arbitro dal 1961, ha diretto 226 gare in Serie A in cui esordì il 18 marzo 1973 in Fiorentina–Cagliari (3-0).

Nominato arbitro internazionale nel 1978, rappresentò l’Italia al Campionato mondiale di calcio 1986 e in quello di Italia ’90.

Nel 1980 era stato insignito del prestigioso Premio Nazionale “Giovanni Mauro“.

Tra il 1990 e il 1992 ha ricoperto il ruolo di Commissario della CAN C, prima di lasciare l’Associazione.

Agnolin ha diretto 226 gare in Serie A. Figlio dell’ex arbitro internazionale Guido Agnolin e associato all’AIA fino al 1992, è stato considerato uno degli arbitri migliori del mondo a cavallo tra gli anni settanta e ottanta.

Dopo le dimissioni dall’AIA ha ricoperto il ruolo di direttore generale nella Roma, poi è stato amministratore delegato del Venezia e successivamente dell’Hellas Verona.

Fino alle dimissioni del 28 agosto 2007, è inoltre stato presidente del settore giovanile e scolastico della FIGC. Nel 2006, a seguito delle vicende di “calciopoli” fu nominato, dal Commissario straordinario della F.I.G.C. Guido Rossi, Commissario dell’A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri).

Nel 2011 ha assunto l’incarico di direttore generale del Perugia, ruolo ricoperto sino al giugno del 2013.

Il 6 agosto 2014 viene nominato direttore generale del Siena, club che riparte dalla Serie D dopo il fallimento dello scorso giugno per via della mancata iscrizione in B e il successivo passaggio di proprietà al nuovo presidente dei toscani, Antonio Ponte.

Nel 1996 si è candidato, sostenuto dal centro-destra, come senatore nel collegio di Bassano del Grappa. Raccolse il 26,1% delle preferenze, non venendo eletto.

È stato inserito nella Hall of fame del calcio italiano nel 2012, nella categoria Arbitro italiano, insieme al collega Paolo Casarin

Nel 2006 fu nominato Commissario Straordinario dell’Associazione Italiana Arbitri. “Il presidente dell’AIA Marcello Nicchi e il vice Narciso Pisacreta – si legge in una nota dell’Aia –, insieme ai componenti del Comitato Nazionale, al responsabile del Settore Tecnico Arbitrale Alfredo Trentalange e ai responsabili degli Organi Tecnici Nazionali, anche a nome dei 33.000 arbitri italiani, esprimono alla sua famiglia profondo cordoglio e vicinanza. Si uniscono il segretario ed il vice segretario dell’AIA, il direttore Responsabile della Rivista “l’Arbitro” e i coordinatori della redazione”.