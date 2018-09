Biker cade in pista sulla Paganella, ricoverato a Trento

Aveva con sé oltre 100 grammi di cocaina lo straniero arrestato nella tarda serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Cles.

Quando è stato fermato nel corso di un ordinario posto di controllo alla circolazione stradale istituito in Cles da un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, l’uomo, un venticinquenne di origine albanese, era in compagnia di un connazionale, a bordo di una potente VW Golf.

Per quanto la presenza di stranieri in Val di Non in questo periodo sia piuttosto diffusa per via della raccolta di mele, i due non si sono detti raccoglitori stagionali né in verità sono parsi tali.

Residenti nel bresciano, hanno raccontato di trovarsi in Trentino per trascorrere il fine settimana da amici, persone di cui non hanno però, stranamente, saputo dire molto.

La risposta della banca dati in uso alle forze di polizia ha rivelato precedenti penali a carico del più giovane di loro e frequenti controlli dei due con soggetti legati al mondo degli stupefacenti.

La pronta disponibilità di un’unità cinofila della Guardia di Finanza ha però permesso ai militari di poter “approfondire” l’ispezione.

E così Nabuco, questo il nome del cane, ha fatto il resto fiutando, e segnalando a suo modo, la possibile presenza di droga nell’auto, esattamente in corrispondenza del sedile occupato dal passeggero.

Il giovane è stato per questo condotto presso la Compagnia di Cles e perquisito.

Addosso, nascosto tra gli indumenti intimi, celava un involucro in cellophane contenente 105 grammi di cocaina. R.A. (le iniziali dello straniero) è così stato tratto in arresto e condotto presso il carcere di Spini di Gardolo.

Le indagini, naturalmente, non possono dirsi concluse.

I Carabinieri di Cles lavoreranno per cercare di dare un nome alla persona, o alle persone, a cui la droga sequestrata (lo stupefacente, alla vendita, avrebbe potuto fruttare oltre diecimila euro) era destinata, come pure di circostanziare la correità dell’accompagnatore, persone comunque deferita a piede libero per un supposto concorso nel reato.