Terlago, donna delle pulizie trovata morta in casa

In merito alle notizie relative alla presunta presenza di lavoro nero nel cantiere con cui si sta completando la realizzazione dello studentato universitario di Camerino – notizia che si è diffusa ieri – la Provincia autonoma di Trento precisa che sta collaborando con la massima trasparenza con chi sta conducendo le verifiche, l’Ispettorato del Lavoro di Macerata e i Carabinieri

L’auspicio è che quanto prima si accertino i fatti e si chiariscano le eventuali responsabilità e che possa riprendere al più presto l’attività nelle aree del cantiere attualmente oggetto dell’indagine.

L’obbiettivo infatti è consegnare tutta l’opera nei tempi concordati con l’Università di Camerino.

A Camerino si sta recando personale della Provincia autonoma di Trento, anche al fine di valutare eventuali provvedimenti da prendere.

Va aggiunto che le indagini in corso riguardano una parte del cantiere dello studentato e che per gli edifici già consegnati, tutti certificati, non si segnala attualmente alcun problema.

La Provincia seguirà l’evolversi della situazione riservandosi ogni azione a tutela dei suoi diritti e della sua immagine

Come pubblicato ieri l’Ispettorato lavoro nel lotto 5-6 del cantiere edile all’interno del Campus universitario di Camerino per il nuovo Studentato Unicam, donato dalle province autonome di Trento e Bolzano ha scoperto cinque lavoratori in nero, russi e marocchini, costretti a lavorare senza le protezioni individuali, tra cui due clandestini colpiti da decreto di espulsione dal territorio Italiano.

All’arrivo dei militari c’è stato un fuggi fuggi generale. Sono state individuate e controllate cinque aziende edili, per due delle quali è scattata la sospensione dell’attività per utilizzo di personale irregolare.

Sette persone sono state denunciate per reati inerenti la normativa lavoristica, la sicurezza nei luoghi di lavoro e lo sfruttamento di manodopera clandestina.

La Procura di Macerata ha disposto il sequestro del lotto per gravi violazioni in materia sicurezza e per l’utilizzo di manodopera clandestina. Irrogate sanzioni per 40 mila euro.