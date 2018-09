Supercoppa Basket: domani Trento sfida Torino e Larry Brown, Hogue ci sarà

Per il secondo anno consecutivo la stagione della Dolomiti Energia Trentino si apre ufficialmente con la semifinale di Zurich Connect Supercoppa 2018: sabato 29 settembre alle ore 18.00 a Brescia la prima palla e due dell’annata sportiva, che vedrà i bianconeri giocare sul parquet di casa della BLM Group Arena subito due volte la prossima settimana.

La novità è che Hogue stringerà i denti e ci sarà. Sotto canestro mancheranno i centimetri di Pascolo e Lechtaler così l’americano è indispensabile.

Mercoledì 3 ottobre la sfida di EuroCup con il Partizan, sabato 6 invece si gioca la prima di campionato contro Cremona.

Pubblicità Pubblicità

LA DOLOMITI ENERGIA TRENTINO IN SUPERCOPPA I bianconeri, come detto, avevano partecipato anche all’edizione 2017 della Supercoppa: qualificati anche allora in virtù della finale scudetto raggiunta nella primavera precedente, capitan Forray e compagni persero in semifinale contro l’Olimpia Milano (vincitrice della Coppa Italia nel 2016/17). Il 23 settembre dello scorso anno finì 74-65 per le scarpette rosse, trascinate da un Andrew Goudelock da 24 punti, mentre per Trento non bastarono i 13 con 8 rimbalzi di Chane Behanan.

L’AVVERSARIA: FIAT TORINO La squadra capitanata dall’ex bianconero e playmaker della Nazionale Peppe Poeta ha vissuto una stagione 2017-18 alternando alti e bassi lungo tutto il corso dell’annata: del primo gruppo fanno sicuramente parte il buon cammino in EuroCup, interrotto alle Top16, e soprattutto la conquista della Coppa Italia a Firenze nel febbraio scorso. Dopo aver mancato la qualificazione ai playoff scudetto, la società piemontese ha fatto le cose in grande in estate: prima il trasferimento al PalaVela, poi l’ingaggio di un coach capace di vincere in carriera titolo NCAA, titolo NBA e medaglia d’oro olimpica con gli Stati Uniti, Larry Brown. Il roster dei gialloblù è cambiato parecchio, ma talento e potenziale sono sempre quelli di una squadra con grandi ambizioni in Italia e in Europa.

Pubblicità Pubblicità

I PRECEDENTI Dopo essersi affrontate più volte nelle categorie “minori” (memorabile la semifinale di A2 del 2014 con la vittoria in rimonta di Trento in gara-5), Dolomiti Energia e Fiat si sono affrontate 6 volte, sempre nei match di regular season in Serie A: 3 vittorie per parte il bilancio, con i trentini che si sono imposti in entrambi gli scontri nel 2017-18 (vittoria 79-67 in casa con 20 punti di Beto Gomes e poi 88-92 al PalaRuffini con 22 punti, 7 rimbalzi e 5 assist di Shavon Shields).

TV e NOTE Sabato A|X Armani Exchange Milano e Germani Basket Brescia scenderanno in campo nella seconda semifinale delle ore 20.45, mentre la finale è in programma sempre al PalaLeonessa domenica 30 settembre alle ore 18.00. Tutte le gare della Zurich Connect Supercoppa saranno trasmesse in diretta suEurosport 2 ed Eurosport Player, Radio Dolomiti racconterà i match che vedranno impegnata l’Aquila Basket.