Nazionale di Rugby organizza il prossimo ritiro pre Mondiale a Pergine

Nei giorni scorsi una rappresentativa della Nazionale Italiana di Rugby – guidata dal coach Conor O’Shea – ha fatto un sopralluogo a Pergine Valsugana per organizzare, tra giugno e luglio dell’anno prossimo, un ritiro sportivo in vista della Coppa del Mondo di Rugby 2019 che si svolgerà in Giappone.

Si tratta di una grande opportunità di visibilità sia per la Valsugana, sia per le strutture sportive e ricettive di Pergine che si sono dimostrate all’altezza delle richieste e degli standard della Nazionale.

Al ritiro sportivo si abbinano anche azioni di promozione da realizzare in collaborazione con Trentino Marketing presso gli stadi dove la Nazionale Italiana di Rugby giocherà i test match di avvicinamento ai Mondiali.

Pubblicità Pubblicità

In occasione del sopralluogo sono state inoltre fatte delle valutazioni sull’opportunità di andare a creare dei camp giovanili di rugby nei periodi da metà di giugno a metà di luglio in grado di creare presenze turistiche sul territorio, andando ad utilizzare altri alberghi e altre strutture sportive presenti in Valsugana.

Si allegano alla presente due foto della rappresentativa della Nazionale Italiana di Rugby in visita a Castel Pergine con l’AD di APT Valsugana Stefano Ravelli, l’Assessore al Turismo e Sport di Pergine Valsugana Franco Demozzi ed un referente di Trentino Marketing.

Pubblicità Pubblicità