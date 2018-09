Mercatino di Natale del volontariato e della solidarietà: aperti i termini per le domande di partecipazione

Il Mercatino di Natale del volontariato e della solidarietà si svolgerà a Trento in via Garibaldi da venerdì 30 novembre a domenica 30 dicembre, con il consueto orario di apertura dalle 10 alle 19.

Al mercatino possono partecipare tutte le associazioni senza scopo di lucro avente sede legale o operativa in Provincia di Trento impegnate, a titolo esemplificativo, nei seguenti settori: servizi sociali, sanità, emarginazione e cooperazione con i paesi in via di sviluppo, educazione e formazione, protezione civile, nel campo della difesa dell’ambiente, dell’assistenza ai disabili, agli anziani, ai bambini e ai giovani.

Tutte le associazioni interessate possono inviare la domanda di partecipazione dal 1° al 15 ottobre.

Si invita a leggere preventivamente i criteri per l’attività espositiva e di vendita di prodotti, disponibili sul sito del Comune, che presentano alcune novità rispetto alla scorsa edizione.

Le domande potranno essere consegnate:

tramite posta elettronica che riporti nell’oggetto “Domanda di partecipazione al Mercatino di Natale del Volontariato e della Solidarietà 2018” inviata all’indirizzo cultura-turismo@pec.comune.trento.it

a mano presso l’ufficio cultura e turismo in via delle Orfane 13

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura e turismo (n. tel. 0461/884286 – ufficio.culturaturismo@comune.trento.it).

Il calendario delle assegnazioni sarà disponibile entro il 7 novembre.