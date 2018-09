Gian Piero Robbi e Daria Rossi (Agire) incontrano la città di Trento

Speciale Elezioni provinciali 2018

Continuano le interviste nella rubrica «Speciale Elezioni 2018»riservate ai candidati che si sono messi in gioco per le elezioni provinciali del 21 ottobre.

Ricordiamo che i potenziali elettori nel Trentino sono 427.450 e che è possibile trovare tutte le informazioni utili su come votare in un numero speciale della la rivista della Provincia autonoma di Trento online da pochi giorni.

Una sorta di vademecum con le indicazioni necessarie ad esprimere in maniera corretta le proprie scelte, alla luce anche di alcune novità intervenute nella legge elettorale provinciale. (Sfoglia qui la rivista online dove puoi trovare tutte le informazione su come votare)

Oggi è ospite della nostra rubrica Alessia Ambrosi della Lega Trentino 36 anni, sposata, una figlia e residente a Trento.

È segretaria della sezione Lega Nord Valle dei Laghi e lavora presso Presidente nell’associazione per disabili “sport per tutti”

Ha studiato presso Università degli Studi di Verona, ha ottenuto un Master in commercio estero e ha frequentato il Liceo Scientifico Primo Levi – San Floriano di Verona.

È nata a Negrar in provincia di Verona, si è trasferita definitamente in Trentino circa 10 anni fa dopo aver iniziato il lavoro presso una cassa rurale 6 anni prima.

Alessia è costantemente impegnata sul territorio e segue i temi della sicurezza, degli immigrati e della disabilità.

Sono molto seguite anche le sue battaglie sulla pericolosità degli orsi in Trentino e sulla volontà di sopprimere il progetti Life Ursus. La «pasionaria» è un leghista convinta della prima ora, e milita nel partito fin dalla sua gioventù.

«Il nuovo decreto sulla sicurezza e sugli immigrati è un ottimo punto di partenza – spiega Alessia – anche i Trentini sono stufi di veder liberi mafiosi, terroristi e corrotti. Ora grazie a Matteo Salvini l’Italia e il Trentino non saranno più il paese dei furbi e dei delinquenti, ma il lavoro da fare è ancora molto»

«Se puoi sognarlo puoi farlo», è questo il suo motto in piena linea con il suo Leader Salvini, «Siamo ad un passo dalla liberazione del Trentino – sottolinea ancora Alessia – faremo rinascere tutto il Trentino oppresso dal centrosinistra per troppi anni»

Qual è stato il percorso che ha portato alla sua candidatura per la Lega?

«La militanza fin dai tempi della scuola, e poi dai tanti gazebo fatti sul territorio, e’ li che è nato in modo naturale il rapporto con la gente».

32 giorni per conquistare un voto in più degli altri candidati, come pensa di riuscirci?

«Se non si lavora prima risulta difficile raccogliere i frutti dopo. Spero quindi che questi pochi giorni servano soprattutto a confermare una presenza che già esiste da sempre ed è pronta a difendere il territorio e la sua gente»

Le prime tre cose sintetiche che farà se fosse eletta in consiglio provinciale?

«Clandestini zero, sulla falsariga del Decreto Sicurezza e immigrazione di Matteo Salvini. Tutela delle forze dell’ordine. Aiuti alle famiglie disagiate e ai disabili. Graduatorie con precedenza agli italiani».

Resterà attiva nel partito e nel territorio in caso di sconfitta?

«Certo. Sarebbe per me un punto d’onore e di coerenza».

Quanto spenderà per la campagna elettorale?

«Pochissimo, non sono ricca. Ma anche se lo fossi non reputo comunque etico spendere troppo per la politica perché quella si fa con le idee e stando vicino alla comunità».

Quali sono i temi che affronterà in campagna elettorale?

«Un cambiamento radicale sull’immigrazione e sulla sicurezza. Per ridare voce alla parte migliore della nostra terra, e farla riprendere dopo gli anni delle umiliazioni del centrosinistra»

Cosa ne pensa del governo di centrosinistra che ha governato nell’ultima legislatura?

«Appunto: un disastro, politici arroganti che hanno pensato solo a mantenere il potere»

Chi butta dalla Torre fra Ugo Rossi e Paolo Ghezzi e Giorgio Tonini?

«Visto che arriva Tonini costruisco una Torre più capiente, visto la sua mole, e dopo averli fatti salire li butto giù tutti e tre»

Cosa ne pensano famigliari a amici della sua discesa in campo?

«Mi hanno chiesto se ero sicura. Poi hanno capito la mia convinzione, la passione che ci metto, e adesso sono i miei primi sostenitori»

Ha dei rimpianti nella vita?

«Qualcuno si, come tutte e come tutti noi»

Qualche rimorso?

«No, nessuno»

Che hobby ha?

«La pittura»

L’ultimo libro che ha letto?

«Profugopoli, Secondo Matteo e Con i piedi nel fango di Carofiglio. Molto bello. C’è una frase che dice “La politica è fare i conti con le cose come sono davvero: cioè spesso non belle e non pulite. Bisogna entrare nel fango, a volte, per aiutare gli altri a uscirne. Ma tenendo sempre lo sguardo verso l’orizzonte delle regole, dei valori, delle buone ragioni”»

Che musica ascolta?

Beatles o Rolling Stones ?

«Beatles»

Che macchina ha ?

«Un’utilitaria»

Il 4 marzo alle politiche nazionali per chi ha votato?

«Lega tutta la vita»

Ha un politico di riferimento Italiano?

«Senza dubbio Matteo Salvini»

E qui in Trentino?

«Maurizio Fugatti. E se guardiamo al Veneto, il doge: Zaia. Il 15 ottobre per la prima volta verrà a in Valle dei Laghi»

Preferisce l’auto o la bicicletta?

«Bicicletta»

Soldi, successo o potere?

«Onore. Onore e coerenza»

Cosa le fa più paura nella vita?

«La sofferenza dei miei cari»

Lei abita a Madruzzo, quali sono le priorità in quella zona?

«Siamo riusciti ad avere zero profughi, ma la sicurezza va rafforzata assolutamente. Vanno ascoltati maggiormente gli l’imprenditori locali, agricoltori e piccoli commercianti. Il nostro territorio va valorizzato e salvaguardato. Abbiamo anche qualche problema di viabilità. La strada che attraversa la mia valle è l’unica che collega la “Busa” con la città e le Giudicarie. Traffico e incidenti sono all’ordine del giorno»

Si ricorda di un’occasione in cui si è trovata in difficoltà e ha dovuto chiedere aiuto a qualcuno?

«Si, ma la famiglia e’ stata all’altezza e mi ha supportata»

Avrebbe mai pensato di presentarsi alle elezione provinciali di una regione?

«Si, il contatto con la gente mi piace, e sapevo che prima o poi sarebbe successo»

Quale qualità e difetto si riconosce?

«Sono una persona umile, e spesso ingenua e questo è un difetto»

Superbia, avarizia, lussuria, invidia, ira, accidia e Gola a quali dei vizi capitali associa il suo nome ?

«Gola. Mi piace mangiar bene e pure cucinare»

Uscirebbe a cena con Salvini, Di Maio, Renzi o Berlusconi?

«Matteo Salvini, e poi anche con Silvio Berlusconi per sentire le sue barzellette»

Cosa ne pensa dei matrimoni Gay e delle adozioni?

«Per le unione di persone dello stesso sesso nulla in contrario, sulle adozioni non se ne parla proprio»

Qual è stato il momento più soddisfacente della sua vita?

«La nascita di mia figlia»

Se potesse incontrare una persona famosa, chi incontrerebbe e perché?

«Sembrerà strano, ma non ho desideri legati alle celebrità, preferisco parlare ed incontrare la gente comune».

Gioco di squadra o in solitaria?

«Di squadra»

Quando è stata l’ultima volta che ha pianto?

«Ieri, quando un’elettrice mi ha fermata per strada, a Rovereto, e ha detto che, da donna, tutte le sue speranze in queste elezioni sono su di me. Mi ha commosso, perché non la conoscevo nemmeno»

Carne o pesce?

«Pesce»

Lago, Mare o montagna?

«Mare e lago. Un amico mi chiama la principessa della Valle dei laghi»

Cosa le manca di più?

«Mia madre»

Se fosse un animale?

«Un cane»

L’ultimo viaggio che ha intrapreso?

«Da Trento a Rovereto»

Il suo sogno?

«Fare felice la gente con la bella politica. Far emergere la parte migliore della nostra realtà, la parte migliore di ognuno di noi»

Cosa guarda in Tv?

«Preferisco stare tra la gente, quando ho tempo documentari o qualche film»

Qual è stato l’avvenimento di cronaca che l’ha maggiormente segnata in questi anni?

«Pamela, uccisa e fatta a pezzi a 18 anni da uno spacciatore nigeriano»

Per cosa sarà ricordata?

«Essere ricordati e’ sorte di pochi. Mi basterebbe essere ben considerata nel presente per il mio impegno in favore di chi ha bisogno»

È pronta ad essere uno dei protagonisti politici del grande cambiamento del Trentino?

«Non lo so. Ma faccio di tutto per esserlo. Se sono pronta dovranno stabilirlo gli elettori trentini»