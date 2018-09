Festival dello Sport di Trento: il programma completo con date e orari degli eventi

E’ finalmente disponibile e scaricabile (in fondo a questo articolo) il programma completo con date e orari del prossimo Festival dello Sport di Trento.

Come una corsa a tappe, dopo la presentazione di Milano, il Festival dello Sport è tornato oggi a Trento per illustrare il quadro complessivo di un palinsesto che va via via arricchendosi di appuntamenti e di grandi campioni.

E’ di ieri la notizia che Federica Pellegrini, prima campionessa olimpica italiana di nuoto, si racconterà al Festival domenica 14 ottobre.

La presentazione è avvenuta poco fa presso la Sala Kessler del dipartimento di Sociologia dell’Università di Trento, in via Verdi.

Programma Festival dello sport Trento

