Che successo la prima tappa dell’Aperitivo Social Tour !!

Ottima riuscita per la prima tappa dell’Aperitivo Social Tour, la serie di appuntamenti in giro per il Trentino in cui Gian Piero Robbi e Daria Rossi, candidati di Agire alle prossime provinciali, si presenteranno ai cittadini.

Ieri sera, giovedì 27 settembre, al Cafè Teatro Matisse di Pergine erano circa una quarantina i presenti, che hanno ascoltato con interesse la presentazione, le proposte e le intenzioni dei due candidati di Agire per il Trentino.

Tanti sono stati i temi toccati durante gli interventi, con un occhio di riguardo, naturalmente, per ciò che riguarda il sociale e la disabilità, argomenti approfonditi da Gian Piero Robbi, da sempre attento a queste tematiche.

Ma è stata vivace anche la partecipazione, con molte domande da parte del pubblico, sintomo che l’interesse intorno Robbi e Rossi e la curiosità di conoscere più a fondo le loro figure sono vivi.

L’incontro è stato moderato da Cristina Chemelli e ha visto la partecipazione straordinaria di Yeman Crippa, famoso atleta trentino che ha vinto la medaglia di bronzo nei 10.000 metri agli ultimi Campionati Europei di Atletica Leggera a Berlino.

Un ragazzo simpatico e solare, che si è intrattenuto a lungo con i presenti che hanno voluto fargli alcune domande riguardo ai suoi successi sportivi e scattare qualche foto da condividere sui social.

Al termine degli interventi è stato particolarmente apprezzato anche il piccolo rinfresco offerto dai candidati di Agire per il Trentino. Stasera si replica al Bistrò alle Torri a Madonna bianca e domani al caffè 54 di Trento.