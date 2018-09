Trento: arrestato 48enne che viaggiava in corriera con mezzo chilo di hashish

«Noi siamo riusciti a trovare un’intesa in 4 mesi di colloqui non vede perché dovremo trovarla ora nel periodo di ferragosto».

Con queste parole tramonta quindi la possibile candidatura alle elezioni provinciali di ottobre 2018 del sindaco di Rovereto, Francesco Valduga.

«Avrei lasciato la guida del Comune di Rovereto solo in prospettiva di un progetto unitario e forte che riunisse le forze civiche trentine e invece ho trovato tanti personalismi e anche povertà umana» – ha aggiunto poi Valduga che ha spiegato come continuerà comunque a sostenere gli sviluppi di un progetto civico.

Anche il sindaco di Pergine Oss Emer ha fatto retromarcia e non si candiderà.

Quindi ora c’è da ridefinire il perimetro d’azione del possibile tanto decantato quarto polo.

Ma che il percorso fosse stata in salita fin dall’inizio si era capito subito.

Il cosi detto quarto polo vedeva al suo interno infatti in prima linea vari sindaci di comuni che però erano sostenuti da forze politiche diverse fra loro.

Tutti i sindaci, seppur mascherati da civici, alla fine erano stati sostenuti dai partiti.

A livello comunale il PATT per esempio sostiene già alcuni di loro, come ad esempio a Tione di Trento (dove il vice segretario del PATT appoggia Mattia Gottardi, ex pupillo di Cristano de Eccher) ed a Storo (nessuno si scorderà mai quanto lavorò Franco Panizza per far vincere Luca Turinelli).

Alla fine anche se questi individui agli appuntamenti elettorali si presentano separati dalle sinistre, gira e rigira il traguardo è sempre lo stesso se manca la chiarezza in favore dell’ambiguità.

«Rincorrere quella cerchia di politici che si definiscono centristi, civici o centrali (ma che in realtà sono “acrilici”, proprio come il silicone che si può colorare a proprio piacimento) è stato un errore madornale» – afferma nel merito Sergio Binelli coordinatore provinciale di Agire per il Trentino

E ancora: «Tutto questo tempo si poteva utilizzare tranquillamente per rafforzare il centrodestra autonomista proprio come sta facendo Agire per il Trentino, dove negli ultimi tempi si è iniziato a dialogare con altre forze politiche (le quali non sembrano minimamente interessate a partecipare ad un fronte a trazione centrista) per poter allargare la compagine di centrodestra».

Tutto è finito in un nulla di fatto, per vedere il famoso partito dei sindaci la comunità trentina dovrà probabilmente attendere, forse, le elezioni del 2023