Tre serate in Val Brenta per ascoltare il bramito del cervo in amore

Il Parco Naturale Adamello Brenta propone tre uscite serali per vivere l’esperienza di assistere al bramito dei cervi in amore in Val Brenta, con la guida dall’esperto.

Ci sono posti liberi per le date di venerdì 28 settembre e martedì 2 ottobre mentre è al completo la data del 5 ottobre.

Le temperature si sono abbassate da qualche giorno e le condizioni ora sono perfette per permettere ai cervi di calarsi completamente nella stagione degli amori. E’, infatti, d’autunno, quando le giornate si accorciano e l’aria si fa più pungente, che alla sera nei boschi del Parco Adamello Brenta si svolge il rituale del corteggiamento dei cervi.

In questo periodo, i cervi si trasformano, il loro collo si ingrossa e le corde vocali si ispessiscono per riuscire a far riecheggiare il bramito per chilometri e chilometri. Emettendo il loro richiamo d’amore, un solista dopo l’altro cerca di dare il meglio di sé per conquistare le femmine e quando questo non è abbastanza, i maschi passano allo scontro fisico. E’ molto difficile assistere a queste scene e poter vedere gli animali ma l’emozione di avvertire la loro presenza molto vicina, immersi in un concerto naturale, è davvero indimenticabile.

Dopo la positiva esperienza dell’anno scorso, nel pieno rispetto degli animali, in collaborazione con Ambiente Trentino, Trentino Marketing e il Servizio sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia autonoma di Trento, il Parco propone anche quest’anno tre uscite serali guidate dall’Esperto in Val Brenta per ascoltare dal vivo il bramito. Ci sono ancora posti nelle date di venerdì 28 settembre e di martedì 2 ottobre mentre la serata di venerdì 5 ottobre è già al completo.

Il programma prevede il benvenuto alle 18.15 presso la Foresteria di Sant’Antonio di Mavignola, una cena leggera a base di prodotti locali a Prà de la Casa, al termine della quale l’esperto coinvolgerà i partecipanti in una breve presentazione scientifica. Dopodiché inizierà l’escursione guidata a piedi fino alle 23.00 circa, seguendo i segnali della presenza degli animali.

La novità di quest’anno è la possibilità di utilizzare una termocamera, in grado di percepire le radiazioni infrarosse, per riuscire anche a scorgere gli animali.

La quota di partecipazione all’attività comprensiva di tutto è di 40,00 euro (gratis per i bambini fino ai 6 anni e sconto del 50% per i bambini dai 6 ai 14 anni)

Per chi volesse, c’è la possibilità di approfittare di pacchetti vacanza speciali nelle strutture di Sant’Antonio di Mavignola.

Per qualsiasi informazione:

sito web: www.ambientetrentino.it

mobile: 348.0176732

e-mail: info@ambientetrentino.it