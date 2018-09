Rovereto: nigeriano denunciato per detenzione di droga e resistenza

Il prossimo 30 settembre sarà la 1^ Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica e il mese di novembre 2018 sarà tutto dedicato alla tematica.

Per presentare le iniziative nazionali di Diamoci una Mossa che si terranno a Rovereto, si è svolto oggi un incontro con la stampa in Municipio, cui hanno preso parte Francesco Misdaris vice presidente Ordine Ingegneri di Trento e l’assessorato all’Urbanistica.

«I terremoti sono una calamità naturale non direttamente collegabile alle attività dell’uomo – è stato detto – e la logica della prevenzione antisismica non è annullare il rischio che resta pur sempre presente in un territorio come quello italiano, ma ridurre i danni e soprattutto la salvaguardia di vite umane.

Da qui la giornata di prevenzione per la quale in Trentino si attiveranno 90 professionisti, formati allo scopo. L’evento che è nazionale, interessa 160 piazze italiane, 3 delle quali in Trentino (Rovereto, Trento e Riva).

Si tratta di un momento divulgativo destinato ai cittadini: dalle 10 fino alle 17, del 30 settembre in piazza Urban City, saranno distribuiti materiali divulgativi e si potranno anche richiedere sopralluoghi.

Le visite non sono mirate a fornire giudizi, tantomeno perizie, ma alla raccolta dei dati utili ai professionisti per redigere una fotografia dell’edilizia antisismica, nelle more di quel “Fascicolo del fabbricato” che giace ancora irrealizzato ma figura da anni tra le proposte al vaglio del governo.

