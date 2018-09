Riva del Garda, sabato sera tuffi nel Canale della Rocca

Sabato 29 settembre dalle 21.00 presso il Parco della Rocca ci sarà in forma ufficiale l’appuntamento per il tuffo nel Canale della Rocca, dov’è in programma dalle 19.00 alle 24.00 anche un party con drink, birra, food e l’accompagnamento musicale curato dal dj Giuspe e David Kova live.

La manifestazione si chiama Jump in the Canal e sarà aperta a tutti coloro che vorranno partecipare e provare il brivido di un tuffo nella parte est del Canale della Rocca.

