Mondiali, nel derby di Trentino Volley la Serbia schianta l’Italia 3-0

Il derby gialloblù fra cinque dei sei giocatori ancora in corsa per il Mondiale 2018 ha sorriso a Kovacevic e Lisinac.

Con la loro Serbia hanno superato nettamente per 3-0 l’Italia di Giannelli, Candellaro e Nelli (unico non entrato) nel debutto della Pool J, mettendo una seria ipoteca sulla presenza nelle semifinali di sabato, a cui invece l’Italia potrà accedere solo con una schiacciante affermazione sulla Polonia, venerdì sera.

Nell’altro girone (I) vittoria in rimonta al tie break del Brasile sulla Russia.

Pubblicità Pubblicità

Giovedì 26 settembre in campo al PalaAlpitour scenderanno in campo ancora Kovacevic e Lisinac in Serbia-Polonia, ma anche Aaron Russell in Usa-Russia.

Di seguito le statistiche dei quattro giocatori di Trentino Volley scesi in campo nella dodicesima giornata del Mondiale 2018, la prima della Final Six.

Pubblicità Pubblicità

DAVIDE CANDELLARO (centrale, Italia)

Italia-Serbia 0-3: 0 punti

SIMONE GIANNELLI (palleggiatore, Italia)

Italia-Serbia 0-3: 0 punti

UROS KOVACEVIC (schiacciatore, Serbia)

Italia-Serbia 0-3: 11 punti (10 attacchi, 1 ace), 58% in attacco (10 su 17)

SRECKO LISINAC (centrale, Serbia)

Italia-Serbia 0-3: 10 punti (6 attacchi, 1 muro, 3 ace), 75% in attacco (6 su 8)

I risultati della prima giornata della Final Six di Torino:

POOL I: Brasile-Russia 3-2 (20-25, 21-25, 25-22, 25-23, 15-12). Classifica: Brasile 2, Russia 1, Usa 0.

POOL J: Italia-Serbia 0-3 (15-25, 20-25, 18-25). Classifica: Serbia 3, Italia e Polonia 0.