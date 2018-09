Trento: un anno di lavori per il parcheggio in via Esterle, ecco le modifiche alla viabilità

Per permettere l’inizio dei lavori di realizzazione del parcheggio pertinenziale nell’area di via Esterle, da lunedì 1 ottobre e fino al 15 settembre 2019 vengono istituiti i seguenti provvedimenti di modifica della viabilità:

– divieto di sosta e fermata e divieto di transito in via Esterle nel tratto compreso tra l’incrocio con via del Travai e l’incrocio con via Borsieri

– restringimento di carreggiata e divieto di sosta e fermata, su ambo i lati, in via Borsieri per i primi posti auto in prossimità dell’incrocio con via Esterle

– senso unico alternato e divieto di sosta e fermata in via al Torrione nel tratto compreso tra l’incrocio con via Esterle e il civico 1.

Dalla settimana prossima, inoltre, ventitré posteggi del mercato del giovedì che abitualmente occupano via Esterle, nel tratto tra via Travai e via al Torrione, verranno temporaneamente spostati in via Belenzani.

La soluzione, adottata dall’ufficio sportello attività produttive d’intesa con il corpo di polizia locale e in accordo con le associazioni di categoria Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio, prevede la disposizione dei banchi su entrambi i lati di via Belenzani, tenendo conto dei plateatici dei pubblici esercizi, in modo da garantire equità di trattamento e spazio sufficiente per il passaggio del flusso pedonale e dei mezzi di soccorso.

