Teatro Da Bar: Bukowski in un laboratorio teatrale

Arriva a Rovereto Teatro Da Bar, progetto teatrale di Enrico Ferrari e Nicolò Sordo che mette in scena la vita da bar.

L’occasione sarà un laboratorio di danza-teatro finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo al Loco’s Bar di Rovereto. Serata informativa il 26 settembre alle ore 21:00, sempre al Loco’s Bar.

Teatro Da Bar ha come autore di riferimento Charles Bukowski: i suoi personaggi, l’alcol, la sua poetica, la sua politica.

Il format è semplice: durante il laboratorio (durata: 8 incontri) viene creato uno spettacolo itinerante ambientato all’interno delle stanze del bar, dove attori e personaggi fittizi si mescolano ai reali frequentatori del bar, tra monologhi, scene, alcol e musica jazz. Per l’edizione roveretana, Teatro Da Bar si avvale della collaborazione della danzatrice Sabrina Campagna, che curerà la parte di danza dello spettacolo e parteciperà alla creazione della performance.

La scelta di inserire la danza contemporanea, e di fonderla con il linguaggio teatrale, è per indagare e dare forma concreta al contesto storico e culturale ma soprattutto al mondo interiore dell’essere umano.

Il progetto muove i suoi primi passi a Verona nel maggio 2017, al bar Malacarne, luogo di ritrovo di studenti e crocevia di artisti musicali del panorama internazionale dove Ferrari e Sordo organizzano il primo laboratorio, che fa nascere Teatro Da Bar Ovvero Una Via Crucis Alcolica.

Il lavoro prosegue al Cohen Pub con un altro laboratorio che dà vita a Teatro Da Bar Ovvero l’Arte del Dopolavoro. Attualmente sono impegnati di nuovo al Malacarne alla realizzazione di Teatro Da Bar Ovvero l’Arte di tornare a casa in piedi. Gli spettacoli dei laboratori sono stati poi replicati in altri bar di Verona e non solo.

Enrico Ferrari e Nicolò Sordo sono due giovani attori professionisti veronesi, ideatori del progetto e curatori sia della regia che della drammaturgia.

Il laboratorio proposto a Rovereto è di scrittura scenica, danza e recitazione: si partirà da testi di Bukowski che verranno riscritti e che verranno messi in prova nell’arco di otto incontri e poi subito in scena. Un’operazione ambiziosa per Teatro Da Bar, che per la prima volta si misura con il linguaggio della danza.

Il laboratorio è aperto a tutti, soprattutto agli appassionati dell’opera di Bukowski.

Ferrari e Sordo ci tengono a sottolineare che il loro laboratorio è teatro popolare e momento di socialità, e per questo hanno scelto come luogo d’azione il bar.