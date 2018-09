Sabato e domenica “Gli Incredibili 2” al cinema di Cles

Sabato 29 alle 21.00 e domenica 30 settembre alle 17 e alle 21, appuntamento al Cinema Teatro di Cles con “Gli Incredibili 2”.

Mr Incredibile, Elastigirl e Siberius ci hanno provato a farsi riamare dalla gente, a dimostrare la propria utilità alle istituzioni, ma non c’è stato niente da fare: fuorilegge erano e fuorilegge rimangono.

Non la pensa così, però, il magnate Winston Deavor, da sempre grandissimo fan dei Super, che intende perorare la loro causa e ha scelto Elastigirl come frontwoman per l’impresa.

Convinto che il problema sia di percezione, grazie alle invenzioni della sorella Evelyn vuole dotare Helen di una telecamera per mostrare alla gente il suo punto di vista.